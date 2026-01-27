Red Bull Bragantino oficializa a contratação de Tiago Volpi, ex-Grêmio e São Paulo Estadão Conteúdo 27.01.26 20h22 O Red Bull Bragantino oficializou a contratação do goleiro Tiago Volpi como novo reforço para a temporada 2026. Livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Grêmio, o experiente jogador de 35 anos chega ao time paulista com contrato válido até o final de 2026, reforçando o elenco que segue em processo de qualificação para o próximo ciclo. Natural de Blumenau, em Santa Catarina, Volpi destacou o projeto esportivo e a estrutura do clube como fatores determinantes para o acerto. Em sua apresentação, o goleiro ressaltou o crescimento do Bragantino no cenário nacional e a confiança no trabalho desenvolvido nos últimos anos. "O Red Bull Bragantino vem crescendo muito nos últimos anos e isso vem despertando o interesse nos jogadores, gerando comentários no cenário nacional e quando surgiu a oportunidade de vir para cá, sabendo do trabalho que é feito aqui, da estrutura oferecida, não tive dúvida de que esse era o caminho a ser escolhido e estou muito feliz com essa chegada", afirmou. Com carreira consolidada, Tiago Volpi acumula passagens por clubes de peso no Brasil, como São Paulo e Grêmio, além de uma trajetória relevante no futebol mexicano. Entre 2015 e 2018, defendeu o Querétaro, onde conquistou a Copa do México o primeiro título da história do clube, marco importante em sua carreira internacional. Já no Toluca, onde atuou entre 2022 e 2025, Volpi se destacou não apenas como goleiro, mas também como cobrador oficial de pênaltis. Ao longo de 110 partidas, marcou 15 gols e dividiu o elenco com Helinho, jogador que também já vestiu a camisa do Bragantino. A chegada de Volpi ao Red Bull Bragantino também tem como objetivo agregar liderança a um elenco conhecido pela valorização de jovens talentos. Ciente desse papel, o goleiro destacou a importância da experiência dentro e fora de campo. "Chego a um clube que trabalha com muito jovens e sendo bem experiente, me sinto lisonjeado sabendo que posso ajudar em campo e também fora dele, tentando passar um pouco do que vivenciei em toda a minha carreira. As expectativas são as melhores possíveis. Me sinto muito feliz e apto a poder contribuir quando for preciso", finalizou. Com o anúncio oficial, o Red Bull Bragantino soma Tiago Volpi como o terceiro reforço confirmado para 2026, apostando em rodagem, liderança e regularidade para fortalecer o setor defensivo na próxima temporada. Antes dele, o clube havia anunciado as chegadas dos meio-campistas Nacho Sosa e Rodriguinho. Ainda sem sofrer gols na temporada, o Red Bull Bragantino se prepara para a estreia no Brasileirão 2026. Nesta quarta-feira (28), o time de Bragança Paulista vai até o Couto Pereira para encarar o Coritiba, a partir das 19h. 