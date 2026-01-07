Recém-chegado ao Cruzeiro, goleiro Matheus Cunha tem lesão no joelho vai passar por cirurgia Reserva de Rossi no Flamengo, Matheus Cunha desembarcou em Belo Horizonte disposto a brigar pela posição com o veterano Cassio Estadão Conteúdo 07.01.26 14h38 Goleiro Matheus Cunha (Instagram @cruzeiro @ggaleixo / Cruzeiro) O goleiro Matheus Cunha, um dos reforços do Cruzeiro para a temporada 2026, sofreu uma grave lesão no joelho direito no treinamento e vai ser submetido à cirurgia. O departamento médico do clube mineiro não quis dar uma previsão de tempo de recuperação. Reserva de Rossi no Flamengo, Matheus Cunha desembarcou em Belo Horizonte disposto a brigar pela posição com o veterano Cassio. No entanto, a lesão no menisco adia esse planejamento de forma imediata após a realização dos exames de imagem. "O procedimento será realizado nesta quarta-feira, no Hospital Orizonti, conduzido pelo chefe do departamento médico do Cruzeiro, doutor Sérgio Campolina, e pelo médico do clube, doutor Thiago Daniel", informou a nota oficial. O clube divulgou ainda que todo o processo de recuperação do atleta acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro. O jogador se apresentou ao novo clube na última sexta-feira e vinha trabalhando para jogar na estreia do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro abre a sua participação no estadual contra o Pouso Alegre, em Belo Horizonte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cruzeiro Matheus Cunha cirurgia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10