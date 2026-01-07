Recém-chegado ao Cruzeiro, goleiro Matheus Cunha tem lesão no joelho vai passar por cirurgia

O goleiro Matheus Cunha, um dos reforços do Cruzeiro para a temporada 2026, sofreu uma grave lesão no joelho direito no treinamento e vai ser submetido à cirurgia. O departamento médico do clube mineiro não quis dar uma previsão de tempo de recuperação.

Reserva de Rossi no Flamengo, Matheus Cunha desembarcou em Belo Horizonte disposto a brigar pela posição com o veterano Cassio. No entanto, a lesão no menisco adia esse planejamento de forma imediata após a realização dos exames de imagem.

"O procedimento será realizado nesta quarta-feira, no Hospital Orizonti, conduzido pelo chefe do departamento médico do Cruzeiro, doutor Sérgio Campolina, e pelo médico do clube, doutor Thiago Daniel", informou a nota oficial.

O clube divulgou ainda que todo o processo de recuperação do atleta acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro.

O jogador se apresentou ao novo clube na última sexta-feira e vinha trabalhando para jogar na estreia do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro abre a sua participação no estadual contra o Pouso Alegre, em Belo Horizonte.