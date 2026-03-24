Real Madrid realiza exame no joelho errado de Mbappé e atrasa tratamento de lesão, diz jornal Os exames no joelho direito não apontaram nenhum problema Estadão Conteúdo 24.03.26 22h22 O Real Madrid cometeu um erro no tratamento da lesão do atacante Kylian Mbappé. De acordo com o portal norte-americano "The Athletic", o time espanhol realizou uma ressonância magnética no joelho errado do francês, ainda em dezembro. Os exames no joelho direito não apontaram nenhum problema, o que fez com que o Real utilizasse o jogador por três jogos até que a lesão fosse detectada. Segundo fontes que falaram com o jornal, Mbappé estava atuando mesmo com alguns sinais de inflamação no outro joelho. No dia 31 de dezembro, um nova ressonância foi feita, que apontou uma ruptura parcial do ligamento posterior do joelho esquerdo. Em boletim médico divulgado, o Real Madrid afirmou que a lesão tratava "apenas" de uma entorse. O Real Madrid e a equipe de Kylian foram procurados pelo The Athletic para esclarecer como o erro ocorreu. Uma fonte declarou que o joelho do francês não apresentava sinais de instabilidade. Desta forma, não era considerado arriscado que ele entrasse em campo quando não estivesse sentido dor. "Está superada (a lesão). Segui um protocolo visando um retorno gradual aos jogos e estava com vontade de jogar. Espero poder atuar nesta Data Fifa", falou Mbappé em entrevista a veículos estrangeiros. O atacante foi convocado por Didier Deschamps para representar a França nos amistosos contra Brasil e Colômbia. O duelo contra a equipe comandada por Carlo Ancelotti acontece nesta quinta-feira, enquanto a partida diante do colombianos ocorre no dia 29. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Mbappé lesão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul 24.03.26 18h17 FUTEBOL Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato 24.03.26 16h15 futebol Atletas de projeto social de Belém conquistam cinco medalhas no Brasileiro Interclubes de Wrestling Campanha na competição também garantiu classificações para o Pan-Americano, que ocorre em julho, no México 24.03.26 12h57 futebol Marcelo Rangel se torna o primeiro goleiro a defender pênaltis em três divisões pelo Remo Goleiro azulino foi um dos destaques na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, no último domingo (22) 24.03.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira 24.03.26 7h00 FUTEBOL Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato 24.03.26 16h15 COPA NORTE Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil 24.03.26 8h00 FUTEBOL Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul 24.03.26 18h17