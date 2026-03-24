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Real Madrid realiza exame no joelho errado de Mbappé e atrasa tratamento de lesão, diz jornal

Os exames no joelho direito não apontaram nenhum problema

Estadão Conteúdo

O Real Madrid cometeu um erro no tratamento da lesão do atacante Kylian Mbappé. De acordo com o portal norte-americano "The Athletic", o time espanhol realizou uma ressonância magnética no joelho errado do francês, ainda em dezembro.

Os exames no joelho direito não apontaram nenhum problema, o que fez com que o Real utilizasse o jogador por três jogos até que a lesão fosse detectada. Segundo fontes que falaram com o jornal, Mbappé estava atuando mesmo com alguns sinais de inflamação no outro joelho.

No dia 31 de dezembro, um nova ressonância foi feita, que apontou uma ruptura parcial do ligamento posterior do joelho esquerdo. Em boletim médico divulgado, o Real Madrid afirmou que a lesão tratava "apenas" de uma entorse.

O Real Madrid e a equipe de Kylian foram procurados pelo The Athletic para esclarecer como o erro ocorreu. Uma fonte declarou que o joelho do francês não apresentava sinais de instabilidade. Desta forma, não era considerado arriscado que ele entrasse em campo quando não estivesse sentido dor.

"Está superada (a lesão). Segui um protocolo visando um retorno gradual aos jogos e estava com vontade de jogar. Espero poder atuar nesta Data Fifa", falou Mbappé em entrevista a veículos estrangeiros.

O atacante foi convocado por Didier Deschamps para representar a França nos amistosos contra Brasil e Colômbia. O duelo contra a equipe comandada por Carlo Ancelotti acontece nesta quinta-feira, enquanto a partida diante do colombianos ocorre no dia 29.

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