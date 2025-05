Real Madrid oficializa saída de Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira

O Real Madrid oficializou nesta sexta-feira a saída do técnico Carlo Ancelotti. O italiano de 65 anos vai assumir como novo treinador da seleção brasileira na próxima segunda. Ele se despede do time espanhol neste sábado, contra o Real Sociedad, pela final da LaLiga, o Campeonato Espanhol. Classificado pelo clube como "lenda", ele será homenageado antes da partida.

Ancelotti tinha contrato com o Real até junho de 2026, mas decidiu encerrar o vínculo em comum acordo e aceitar a proposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo a imprensa espanhola, ele será substituído pelo espanhol Xabi Alonso, que está de saída do Bayer Leverkusen, da Alemanha, e já deve comandar os madridistas no Mundial de Clubes.

"Carlo Ancelotti agora faz parte para sempre da grande família do Real Madrid. Estamos orgulhosos de ter tido um treinador que nos ajudou a alcançar tanto sucesso e que também representou os valores do nosso clube de forma exemplar", disse o presidente do Real, Florentino Pérez.

Ancelotti chegou ao Real em 2021 para a sua segunda passagem à frente do time espanhol. Neste período, ele conquistou 11 títulos: Champions League (2021/22 e 2023/24), LaLiga (2021/22 e 2023/24), Supercopa da Uefa (2022 e 2024), Supercopa da Espanha (2021/22 e 2023/24), Copa do Rei (2022/23), Mundial de Clubes (2022) e Copa Intercontinental (2024).

O italiano é o treinador com mais títulos na história do Real, sendo campeão por 16 vezes. Em sua primeira passagem, entre 2013 e 2015, ele faturou outros quatro troféus: Champions League (2013/14), Supercopa da Uefa (2014), Mundial de Clubes (2014) e Copa do Rei (2013/14).

A CBF anunciou Ancelotti como novo técnico da seleção em 12 de maio. À época, o Real Madrid não se manifestou sobre o assunto. Dias depois, o treinador confirmou o acerto de maneira breve em entrevista coletiva. O italiano era o sonho do presidente afastado Ednaldo Rodrigues para a comissão técnica.

O anúncio foi visto como uma maneira de abafar a crise vivida por Ednaldo no comando da CBF após vir à tona uma suspeita de fraude no acordo que o manteve na presidência. Uma perícia indicou que a assinatura do ex-dirigente Coronel Nunes era falsa.

A Justiça do Rio afastou Ednaldo e nomeou como interventor Fernando Sarney, que convocou a eleição presidencial para o domingo, 25, véspera da chegada de Ancelotti. Samir Xaud, presidente eleito da Federação Roraimense, é candidato único e será aclamado para a função.