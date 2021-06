Real Madrid está preocupado com oferta de renovação de PSG para Mbappé

A ida de Mbappé para o Real Madrid na próxima temporada é cada vez mais improvável. Segundo o jornalista Jesús Gallego, o clube merengue não tem condições financeiras para contratar o atacante e está preocupado com a oferta de renovação que o Paris Saint-Germain deve fazer nos próximos meses.

- O Real Madrid não vai contratar ninguém neste verão, só tinha esperanças em trazer Mbappé, mas já percebeu que é impossível. O que mais preocupa o clube é a oferta que vão fazer à Mbappé neste momento de renovação é irrefutável e inigualável. Nada vai ser capaz para que ele diga "não" a esta proposta. A família mais rica do mundo vai fazer tudo para que ele permaneça.

> Veja a tabela da EurocopaSem as perspectivas pela contratação de Mbappé, o técnico Carlo Ancelotti já começa a planejar o ataque da equipe merengue para a próxima temporada. De acordo com a imprensa espanhola, o italiano deve iniciar a temporada com um trio formado por Hazard, Bale, que retorna de empréstimo, e Benzema.

Desde o início da pandemia da Covid-19, o Real Madrid não gastou dinheiro com reforços. O clube acrescentou Odegaard após fim de cessão com a Real Sociedad e contratou David Alaba, que terminou seu contrato com o Bayern de Munique e chegou sem custos.