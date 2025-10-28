Capa Jornal Amazônia
Real Madrid bate o martelo e define condições para empréstimo de Endrick; veja detalhes

De acordo com a imprensa espanhola, os vencimentos de Endrick giram em torno de 3 milhões de euros anuais

Estadão Conteúdo

Endrick está próximo de ser negociado pelo Real Madrid em janeiro e as condições para isso já foram definidas. Sem ganhar minutos com Xabi Alonso desde que retornou de lesão no último mês, o camisa 9 deverá ser emprestado sem custos e com parte de seu salário pago pelo próprio clube merengue por seis meses.

O Estadão apurou que o Real Madrid busca manter o ex-Palmeiras no elenco, mas entende que esse cenário de empréstimo pode beneficiar as duas partes. O estafe de Endrick já analisa as sondagens dos mais diversos clubes europeus, em especial do futebol francês, italiano e inglês. O desejo do camisa 9 é permanecer em uma liga de alto nível - e no melhor dos cenários, em uma equipe que dispute a Champions League.

De acordo com a imprensa espanhola, os vencimentos de Endrick giram em torno de 3 milhões de euros anuais - R$ 18,8 milhões, na cotação atual. Com um empréstimo de seis meses, o futuro clube do atacante e o Real Madrid seriam responsáveis por desembolsar metade deste valor, em percentuais que ainda serão definidos a partir da janela de transferências.

Endrick ainda pode entrar em campo com Xabi Alonso até lá, mas a tendência é que o cenário de um empréstimo não mude drasticamente, apesar do desejo do atacante. Desde a última temporada, quando chegou ao Real Madrid ainda sob o comando de Carlo Ancelotti, o camisa 9 mostrou o desejo de se desenvolver na capital espanhola, onde vive com sua mulher e família.

Ele ganhou minutos em seu primeiro ano na Europa, e chegou a se firmar como titular do treinador italiano na Copa do Rei, na qual foi vice-artilheiro com cinco gols. Ao todo, disputou 37 partidas em 2024/2025, a maioria delas entrando no segundo tempo, e foi às redes em sete oportunidades.

Com Xabi, no entanto, o camisa 9 não entra em campo desde maio. Ficou fora da lista da equipe merengue que disputou o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, em função de uma lesão, e só conseguiu estar à disposição do treinador a partir de setembro. Endrick não pôde apresentar suas credenciais ao novo comandante que, por sua vez, lançou outros jovens à equipe titular. São os casos de Arda Guller e Gonzalo García, que continuam nos planos em 2025/2026.

Como centroavante, precisa disputar a posição tanto com Gonzalo quanto com Mbappé. Ele foi relacionado para oito partidas desde setembro, mas não entrou em campo em nenhuma destas. É o único atleta do elenco, e que não se encontra no departamento médico, a não ter ganhado oportunidades com o técnico espanhol. Apesar de ter herdado a camisa 9 do craque francês, que por sua vez assumiu a 10 deixada por Luka Modric.

O West Ham chegou a avançar na reta final da última temporada em busca de um empréstimo, mas esbarrou na vontade do atacante em permanecer na Espanha. A aproximação da Copa do Mundo de 2026 e o sonho de defender a seleção brasileira fazem com que Endrick cogite o empréstimo junto à sua equipe pessoal desta vez.

Com o empréstimo, quem será prejudicado é o Palmeiras. O clube negociou o jogador em 2022 por um valor fixo de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões) e está atento a outros valores que ainda pode receber pela negociação. Os paulistas já ganharam outros 545 mil euros (R$ 3,32 milhões) por metas alcançadas pelo jogador e ainda há possibilidade de o jovem render um bônus de mais 12 milhões de euros até o fim do contrato. Mas isso não terá validade caso deixe o Real Madrid.

