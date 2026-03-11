Real Madrid atropela o Manchester City com atuação de gala de Valverde na Champions Estadão Conteúdo 11.03.26 19h17 Uma apresentação de gala do uruguaio Federico Valverde foi determinante para a vitória contundente do Real Madrid sobre o Manchester City. O triunfo por 3 a 0 no Santiago Bernabéu, construído com três gols do meio-campista, deixou a equipe espanhola em situação confortável para avançar às quartas de final da Champions League. Na volta, terça-feira, em Manchester, o Real pode até perder por dois gols de diferença que se classifica. Em casa, o City terá que fazer tudo o que não fez na Espanha. Para ir às quartas, vai precisar golear o rival espanhol por quatro gols de margem. O protagonismo de Valverde foi tão grande que o Real não sentiu falta dos oito desfalques, todos por lesão, incluindo Rodrygo, Bellingham e Mbappé. Guardiola decidiu promover muitas mudanças na escalação e viu o City levar um atropelo no primeiro tempo. Poderia ter sido ainda mais larga a vitória madrilenha, visto que Vini Jr. desperdiçou pênalti na etapa final. Os espanhóis decidiram o jogo em ataques rápidos, valendo-se dos espaços que concedeu o rival, e foram muito mais eficientes que os ingleses, que não se entenderam com quatro atacantes e um só volante em campo. Foram 45 minutos de um recital de Valverde, que apresentou repertório variado para se transformar na estrela da noite. Em todos os gols, o meia uruguaio teve faro de atacante goleador. Primeiro, apareceu nas costas da zaga e driblou o goleiro para marcar. No segundo, recebeu de Vini Jr. e acertou chute cruzado, de canhota, vencendo Donnarumma. O gol que definiu o passeio em Madri foi o mais bonito de todos. Dentro da área, Valverde aplicou chapéu em Guéhi e finalizou de primeira, sem deixar a bola cair, com violência e precisão, completando o hat-trick. O Manchester City teve mais posse de bola em alguns momentos, mas encontrou dificuldades para furar a defesa espanhola e pouco ameaçou. Na etapa final, Vini Jr. teve a chance de transformar o largo triunfo em goleada. O brasileiro sofreu pênalti de Donnarumma ao ser derrubado pelo goleiro italiano. Ele mesmo cobrou, e errou. Não fez tanta falta porque a equipe inglesa, em péssima jornada na capital espanhola, foi incapaz de ser produtiva. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Real Madrid Manchester City COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mascote do Águia de Marabá tira onda e joga futevôlei em praia do Rio de Janeiro; assista Mascote do Azulão roubou a cena na Cidade Maravilhosa 11.03.26 16h13 futebol Com o Fluminense, Ganso pode voltar a Belém e enfrentar o Remo após 16 anos Meia do Tricolor esteve em Belém para enfrentar o Paysandu em 2023, mas enfrentou o Remo apenas em 2010 11.03.26 14h39 futebol Remo pode ficar sem Kayky Almeida para duelo contra o Fluminense; entenda Zagueiro pertence ao Tricolor e está emprestado ao Leão Azul 11.03.26 13h10 futebol Técnico do Águia de Marabá projeta duelo contra o Madureira pela Copa do Brasil Azulão busca vaga na quarta fase do torneio e cota de R$ 1,07 milhão na competição 11.03.26 11h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.03.26 7h00 DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 Liga dos Campeões Real Madrid x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/03) pela Champions League Real Madrid e Manchester City jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 11.03.26 16h00 futebol CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12) 11.03.26 10h37