Real Madrid atropela o Manchester City com atuação de gala de Valverde na Champions

Estadão Conteúdo

Uma apresentação de gala do uruguaio Federico Valverde foi determinante para a vitória contundente do Real Madrid sobre o Manchester City. O triunfo por 3 a 0 no Santiago Bernabéu, construído com três gols do meio-campista, deixou a equipe espanhola em situação confortável para avançar às quartas de final da Champions League.

Na volta, terça-feira, em Manchester, o Real pode até perder por dois gols de diferença que se classifica. Em casa, o City terá que fazer tudo o que não fez na Espanha. Para ir às quartas, vai precisar golear o rival espanhol por quatro gols de margem.

O protagonismo de Valverde foi tão grande que o Real não sentiu falta dos oito desfalques, todos por lesão, incluindo Rodrygo, Bellingham e Mbappé. Guardiola decidiu promover muitas mudanças na escalação e viu o City levar um atropelo no primeiro tempo. Poderia ter sido ainda mais larga a vitória madrilenha, visto que Vini Jr. desperdiçou pênalti na etapa final.

Os espanhóis decidiram o jogo em ataques rápidos, valendo-se dos espaços que concedeu o rival, e foram muito mais eficientes que os ingleses, que não se entenderam com quatro atacantes e um só volante em campo.

Foram 45 minutos de um recital de Valverde, que apresentou repertório variado para se transformar na estrela da noite. Em todos os gols, o meia uruguaio teve faro de atacante goleador.

Primeiro, apareceu nas costas da zaga e driblou o goleiro para marcar. No segundo, recebeu de Vini Jr. e acertou chute cruzado, de canhota, vencendo Donnarumma. O gol que definiu o passeio em Madri foi o mais bonito de todos. Dentro da área, Valverde aplicou chapéu em Guéhi e finalizou de primeira, sem deixar a bola cair, com violência e precisão, completando o hat-trick.

O Manchester City teve mais posse de bola em alguns momentos, mas encontrou dificuldades para furar a defesa espanhola e pouco ameaçou. Na etapa final, Vini Jr. teve a chance de transformar o largo triunfo em goleada.

O brasileiro sofreu pênalti de Donnarumma ao ser derrubado pelo goleiro italiano. Ele mesmo cobrou, e errou. Não fez tanta falta porque a equipe inglesa, em péssima jornada na capital espanhola, foi incapaz de ser produtiva.

