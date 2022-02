Re-Pa: PM explica conflito com torcedores do Paysandu e cita tentativa de invasão ao gramado; vídeo

A Polícia Militar do Pará se posicionou, na manhã desta segunda-feira, a respeito do confronto com torcedores do Paysandu ao final do clássico contra o Remo, domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Paraense. A partida terminou empatada em 1 a 1 no Estádio da Curuzu.

De acordo com nota encaminhada a oliberal.com, a PM afirma que o conflito começou quando um grupo de torcedores do Papão teria tentado invadir o gramado. Assim, o Batalhão de Polícia de Evento (BPE) teve que ser acionado para assegurar a segurança de jogadores e equipe de arbitragem.

“A Polícia Militar informa que equipes do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE) identificaram um grupo de torcedores do Paysandu tentando acessar o gramado do jogo. Para evitar acidentes e ameaças à integridade física dos atletas e arbitragem em campo, os policiais militares tentaram afastar o grupo, mas acabaram sendo acuados e ameaçados. A PM utilizou os métodos necessários para conter os torcedores mais exaltados e garantir a segurança de todos no local”, diz a nota.

Imagens da equipe de reportagem de oliberal.com registraram parte do confronto. Em um momento, um grupo de policiais se utiliza de spray de pimenta para dispersar os torcedores. Além do confronto, também foram flagrados vários objetos atirados a campo, como copos plásticos, sandálias e até mesmo um sapato, o que pode gerar punições ao Paysandu. O Re-Pa deste domingo teve apenas torcedores bicolores.