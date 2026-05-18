RD Congo divulga lista para a Copa do Mundo e técnico e aposta em experiência de 'europeus' A convocação foi cercada de expectativa já que essa será a segunda participação no torneio de seleções após um hiato de 52 anos Estadão Conteúdo 18.05.26 13h02 A República Democrática do Congo anunciou nesta segunda-feira os seus 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo que terá como sedes os Estados Unidos, México e Canadá. O treinador Sébastien Desabre incluiu alguns jogadores com passagem pelo futebol europeu e os destaques ficam para Cédric Bakambu (Betis), Yoane Wissa (Newcastle) e Nathanaël Mbuku (Montpellier). A convocação foi cercada de expectativa já que essa será a segunda participação no torneio de seleções após um hiato de 52 anos (esteve na Copa de 1974), quando o País, à época, se chamava Zaire. Como República Democrática do Congo, no entanto, esta será a sua primeira disputa. De acordo com o Journal de Kinshasa, o técnico francês conta com a experiência dos atletas que estão nos grandes centro da Europa para suportar a pressão que cerca jogos dessa importância em busca do objetivo de buscar uma vaga para as fases eliminatórias da competição. A nação africana integra o grupo K da Copa do Mundo e faz a sua estreia no dia 17 de junho contra a seleção de Portugal. O segundo duelo acontece seis dias depois contra os colombianos e a última partida desta primeira fase será no dia 27, diante do Uzbequistão. Confira os convocados da RD Congo para a Copa do Mundo Goleiros: Timothy Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre) e Mattieu Epolo (Standard Liège). Defensores: Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gedeon Kalulu (Aris), Joris Kayembe (KRC Genk), Arthur Masuaku (RC Lens), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Rocky Bushiri (Hibernian FC), Axel Tuanzebe (Burnley FC), Chancel Mbemba (LOSC) e Dylan Batubinsika (Larissa). Meio-campistas: Noah Sadiki (Sunderland), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Edo Kayembe (Watford FC), Ngal'ayel Mukau (LOSC), Charles Pickel (Espanyol), Nathanaël Mbuku (Montpellier), Brian Cipenga(Castellón), Théo Bongonda (Spartak M.) e Gaël Kakuta (Larissa). Atacantes: Meschack Elia (Alanyaspor), Fiston Mayele (Pyramids FC), Cédric Bakambu (Bétis), Simon Banza (Al-Jazira) e Yoane Wissa (Newcastle). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo RD Congo lista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57