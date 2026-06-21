Rayssa volta às competições com erros e fica em 5º na final de Roma da Copa do Mundo de Skate Street Quinta colocada na sexta-feira, Rayssa tinha rivais de peso na decisão na pista italiana Estadão Conteúdo 21.06.26 17h22 RJ - STU/SKATE - GERAL Rayssa Leal durante a semifinal do STU Pro Tour Rio 2024, disputada no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 2024. (Foto: RENATO ASSIS / FOTOARENA / ESTADÃO CONTEÚDO) De volta às pistas após três meses de uma fratura óssea no joelho direito, Rayssa Leal mostrou insegurança, errou algumas manobras e terminou na quinta colocação na etapa de Roma, na Itália, da Copa do Mundo de Skate Street, somando apenas 142,55 pontos. A brasileira buscava o bicampeonato na prova, algo inédito na pista, e quem obteve o feito foi a australiana Chloe Covell, que brilhou com 177,01 pontos. Completaram o pódio a japonesa Yumeda Oda, com 155,15, e a chinesa Cui Chenxi, somando 152,78. Quinta colocada na sexta-feira, Rayssa tinha rivais de peso na decisão na pista italiana, casos das japonesas Yumeda Oda, a jovem Mei Ozeki, de 13 anos, e Coco Yoshizawa, além da atual campeã, a australiana Chloe Covell, e a chinesa Cui Chenxi. Terceira a ir à pista, a brasileira errou sua volta inicial logo na terceira manobra, somando modestos 58,85 pontos. Oda já tinha 73,47 e logo viu Chloe também se destacar, com 79,39. A campeã olímpica Yoshizawa também cometeu falhas, enquanto Chenxi fechou a volta inicial das favoritas com 68,95 após perder a linha. Ciente que não podia mais errar, Rayssa mais uma vez ousou e novamente não conseguiu encaixar a manobra, ficando para trás e se obrigando a ser perfeita na última passagem do primeiro giro. Apenas na sexta colocação, a brasileira tirou a camiseta por uma volta precisa que novamente não veio. Com 58,85, o pódio ficou muito distante. Chloe já liderava e aumentou ainda mais seu domínio, com 86,84. Após uma pausa para respiro, as skatistas voltaram à pista para as manobras finais. Rayssa, enfim, cometeu um acerto, assumindo o provisório segundo lugar. Quem estava sorridente era Chloe, com mais uma manobra incrível e gigantes 172,64 no geral. A brasileira ainda queria um pódio, mas precisava de uma nota gigantesca acima de 93, o que não ocorreu após novo erro e agradecimento pelo apoio do público. A final tinha nome: Chloe Covell, que fechou com 90,17, na melhor manobra de todas na decisão, única na casa dos 90 pontos, repetindo a conquista de 2025. PÓDIO TODO JAPONÊS NO MASCULINO E BRASIL EM QUINTO E OITAVO O dia começou com ordem invertida e a final masculina primeiro. As esperanças verde e amarela eram Giovanni Vianna e Wallace Gabriel, em dura disputa com trio japonês que havia se garantido na sexta-feira com as melhores marcas. E o domínio dos asiáticos começou com o complemento do primeiro giro. Sora Shirai cravou imponentes 86,47, diante de 84,91 de Toa Sasaki, que caiu na segunda tentativa. Fechava o pódio Kairi Netsuke, com 83,37. Depois de errar na primeira manobra, Giovanni realizou grande movimento para assumir a quinta colocação com 82,13 pontos, superando Wallace Gabriel, sexto com 79,11. Alguns minutos de descanso e mais três voltas para cada competidor. E o sul-coreano Juni Kang, então em quarto, acertou linda manobra e não escondeu sua insatisfação com os 84,33 recebidos. No geral, subiu para 167,70. O norte-americano Julian Agliardi, então fora da disputa, saiu comemorando após surpreender a todos com 92,67, a maior nota até então. Pena ter feito pouco nas três primeiras manobras. Vianna cometeu três falhas e terminou em oitavo. Shirai brilhou e ficou sossegado no topo com 177,92. Com 160,83, Wallace era o terceiro até Netsuke dar show e entrar no pódio, subindo para 172,19 e garantindo a prata. Sasaki também fez bonito e fechou o pódio japonês pelo segundo ano seguido, ao terminar com 168,41, em terceiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave skate street Copa do Mundo Rayssa leal Chloe Covell COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Tuna e Águia de Marabá perdem na primeira partida da segunda fase da Série D A Águia Guerreira foi derrotada em casa pelo Iguatu-CE, enquanto o Azulão perdeu para o Parnahyba em Parnaíba, no Piauí 21.06.26 18h40 COLUNA O TIME DE TSUBASA E A COPA DOS IGUAIS! 21.06.26 17h34 futebol Neymar faz primeiro treino completo e pode enfrentar a Escócia na Copa do Mundo; veja imagens Em recuperação de lesão na panturrilha, atacante treinou com o elenco pela primeira vez e pode ser relacionado para o duelo decisivo da Seleção Brasileira na fase de grupos 21.06.26 17h13 futebol Júnior Rocha destaca volume ofensivo do Paysandu após vitória sobre o Maranhão Técnico bicolor também falou sobre a meta de pontos para garantir a classificação para a próxima fase da Série C 21.06.26 15h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 futebol Neymar faz primeiro treino completo e pode enfrentar a Escócia na Copa do Mundo; veja imagens Em recuperação de lesão na panturrilha, atacante treinou com o elenco pela primeira vez e pode ser relacionado para o duelo decisivo da Seleção Brasileira na fase de grupos 21.06.26 17h13 FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12 futebol Júnior Rocha destaca volume ofensivo do Paysandu após vitória sobre o Maranhão Técnico bicolor também falou sobre a meta de pontos para garantir a classificação para a próxima fase da Série C 21.06.26 15h19