Raúl e Pochettino aparecem como candidatos para substituir Zidane

Em crise, com maus resultados e maus desempenhos, o Real Madrid pensa em uma alternativa caso se veja obrigado a demitir o técnico Zidane. Segundo a imprensa espanhola, dois nomes estão em pauta: Raúl González, ídolo dos torcedores e treinador do Real Madrid Castilla, e Mauricio Pochettino, livre no mercado desde que saiu do Tottenham há quase um ano.

O nome do ex-camisa sete é o preferido de Florentino Pérez, mandatário da equipe merengue, mas há dúvidas em relação ao próximo passo de Raúl na carreira. Além de nunca ter trabalhado com o staff técnico de uma equipe principal, o espanhol tem apenas 29 jogos sob comando do Castilla e com uma campanha irregular: 11 vitórias, 10 empates e oito derrotas.

Já Pochettino foi alvo do Real Madrid em outras ocasiões, mas por não ser um técnico da casa, o argentino iria exigir um contrato de longa duração e iria tentar se blindar diante de uma possível demissão. No entanto, o ex-comandante do Tottenham já deixou claro em entrevistas recentes que tem interesse em liderar o gigante espanhol.