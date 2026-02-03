Raphael Veiga se despede de forma emocionada do Palmeiras e fala em se aposentar no clube

Raphael Veiga foi anunciado oficialmente nesta terça-feira, 3, como reforço do América do México. O jogador foi emprestado pelo Palmeiras. O vínculo é válido até o final do ano, com opção de compra.

O clube alviverde se despediu do atleta nas redes sociais. Em um dos vídeos, Raphael Veiga se emociona e fala em voltar ao Palmeiras no futuro para encerrar a carreira.

"Meu último chute numa bola de futebol, como jogador profissional, vai ser vestindo a camisa do Palmeiras, dentro do Allianz Parque", diz Veiga no vídeo.

Antes de ser emprestado, Raphael Veiga teve o contrato renovado com o Palmeiras até o término de 2028. O jogador conquistou pela equipe paulista dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, quatro Campeonatos Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

"Eu nasci vivendo verde e branco, primeiro na arquibancada sonhando e depois dentro de campo realizando. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que viveria tudo que vivi. Se eu voltasse no tempo e falasse para aquele garoto que ia decidir finais, marcar gols importantes, levantar taças com essa camisa e ouvir o estádio inteiro gritando seu nome, ele não acreditaria. Eu mesmo, muitas vezes, também não acreditei", afirmou o meia.

"Um clube que mudou a minha história, a da minha família e me permitiu ajudar muitas e muitas pessoas, mas antes de tudo isso, ele já era minha alegria de fim de semana com meu pai, com meu irmão, com meu tio, com meu avô e alguns amigos, era amor antes de ser profissão", declarou.

Raphael Veiga foi contratado pelo Palmeiras em 2017. O meia tornou-se um dos principais ídolos recentes do clube, com 109 gols marcados. No empréstimo ao América, os salários do atleta serão custeados pelo clube mexicano.