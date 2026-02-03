Raphael Veiga se despede de forma emocionada do Palmeiras e fala em se aposentar no clube Antes de ser emprestado, Raphael Veiga teve o contrato renovado com o Palmeiras até o término de 2028 Estadão Conteúdo 03.02.26 14h47 Raphael Veiga foi anunciado oficialmente nesta terça-feira, 3, como reforço do América do México. O jogador foi emprestado pelo Palmeiras. O vínculo é válido até o final do ano, com opção de compra. O clube alviverde se despediu do atleta nas redes sociais. Em um dos vídeos, Raphael Veiga se emociona e fala em voltar ao Palmeiras no futuro para encerrar a carreira. "Meu último chute numa bola de futebol, como jogador profissional, vai ser vestindo a camisa do Palmeiras, dentro do Allianz Parque", diz Veiga no vídeo. Antes de ser emprestado, Raphael Veiga teve o contrato renovado com o Palmeiras até o término de 2028. O jogador conquistou pela equipe paulista dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, quatro Campeonatos Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. "Eu nasci vivendo verde e branco, primeiro na arquibancada sonhando e depois dentro de campo realizando. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que viveria tudo que vivi. Se eu voltasse no tempo e falasse para aquele garoto que ia decidir finais, marcar gols importantes, levantar taças com essa camisa e ouvir o estádio inteiro gritando seu nome, ele não acreditaria. Eu mesmo, muitas vezes, também não acreditei", afirmou o meia. "Um clube que mudou a minha história, a da minha família e me permitiu ajudar muitas e muitas pessoas, mas antes de tudo isso, ele já era minha alegria de fim de semana com meu pai, com meu irmão, com meu tio, com meu avô e alguns amigos, era amor antes de ser profissão", declarou. Raphael Veiga foi contratado pelo Palmeiras em 2017. O meia tornou-se um dos principais ídolos recentes do clube, com 109 gols marcados. No empréstimo ao América, os salários do atleta serão custeados pelo clube mexicano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Raphael Veiga Palmeiras despedida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 MMA Sport Club Maurício Ruffy desafia Conor McGregor e Paddy Pimblett após nocaute no UFC 325 03.02.26 10h40 Futebol Leão Azul e o "vestibular" do professor Osorio 03.02.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão 03.02.26 10h20 futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Italiano, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 03.02.26 7h00