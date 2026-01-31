Raphael Veiga se despede da torcida no CT e encaminha saída do Palmeiras Estadão Conteúdo 31.01.26 14h37 Raphael Veiga foi à Academia de Futebol nesta sexta-feira para se despedir da torcida e dos companheiros de Palmeiras. O jogador está em negociações avançadas para defender o América, do México. Na porta do CT, torcedores entoaram o tradicional "olé, olé, olá, Veiga, Veiga". O ídolo retribuiu o carinho com abraços e autógrafos antes de deixar o local. A transferência deve acontecer por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do vínculo. Enquanto acerta os últimos detalhes da viagem ao México, o jogador foi liberado das atividades e não participou do treino da equipe, que se prepara para enfrentar o Botafogo-SP pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no domingo. "Raphael Veiga esteve na Academia de Futebol, mas não participou do treino, pois foi liberado para acertar detalhes de sua transferência por empréstimo para outro clube", informou o Palmeiras, em nota. Veiga deixa o clube como um dos principais nomes do século, com 109 gols marcados e 57 no Allianz Parque, liderando o ranking de artilheiros do estádio. O meio-campista também está entre os dez jogadores mais vencedores da história do Palmeiras, com 11 títulos, incluindo duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Raphael Veiga América COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 31.01.26 7h00 FUTEBOL Mãe e filha paraenses dividem treinos, dificuldades e o sonho de crescer no MMA em São Paulo Atletas vivem em São Paulo e buscam sonham no MMA 31.01.26 9h00 Campeonato Inglês Leeds x Arsenal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/01) pela Premier League Leeds e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 31.01.26 11h00 Campeonato Inglês Brighton x Everton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31/01) pela Premier League Brighton e Everton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 31.01.26 11h00