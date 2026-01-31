Raphael Veiga se despede da torcida no CT e encaminha saída do Palmeiras

Raphael Veiga foi à Academia de Futebol nesta sexta-feira para se despedir da torcida e dos companheiros de Palmeiras. O jogador está em negociações avançadas para defender o América, do México.

Na porta do CT, torcedores entoaram o tradicional "olé, olé, olá, Veiga, Veiga". O ídolo retribuiu o carinho com abraços e autógrafos antes de deixar o local.

A transferência deve acontecer por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do vínculo. Enquanto acerta os últimos detalhes da viagem ao México, o jogador foi liberado das atividades e não participou do treino da equipe, que se prepara para enfrentar o Botafogo-SP pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no domingo.

"Raphael Veiga esteve na Academia de Futebol, mas não participou do treino, pois foi liberado para acertar detalhes de sua transferência por empréstimo para outro clube", informou o Palmeiras, em nota.

Veiga deixa o clube como um dos principais nomes do século, com 109 gols marcados e 57 no Allianz Parque, liderando o ranking de artilheiros do estádio. O meio-campista também está entre os dez jogadores mais vencedores da história do Palmeiras, com 11 títulos, incluindo duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros.