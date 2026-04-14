Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Ranking da NBA revela as camisas mais vendidas da temporada; veja a lista completa

Um dos destaques do levantamento é a presença de seis jogadores com até 25 anos entre os mais vendidos

Estadão Conteúdo

A NBA divulgou o ranking de camisas mais vendidas da temporada 2025/26. Stephen Curry, do Golden State Warriors, lidera a lista individualmente.

Entre as equipes, o New York Knicks se destacou, registrando o maior volume de produtos comercializados. Os dados são baseados nas vendas em canais oficiais da liga e parceiros como a Fanatics.

O levantamento aponta a renovação da liga, com seis jogadores de até 25 anos entre os mais vendidos. Nomes como Victor Wembanyama e Anthony Edwards já figuram entre os principais.

Renovação e destaques da liga

Cooper Flagg, novato do Dallas Mavericks, é o único rookie na lista, alcançando sua melhor posição na temporada. Rookie é o termo para jogadores em sua primeira temporada profissional na liga.

Outro dado relevante é que 14 dos 15 jogadores presentes na lista estarão na pós-temporada da liga. Isso demonstra a força de vendas de atletas que participam das fases decisivas.

Knicks lideram vendas de equipes

No ranking de produtos por franquia, o New York Knicks alcançou a primeira colocação, consolidando sua força de mercado. O Oklahoma City Thunder também merece destaque ao retornar ao top 10 após a temporada 2018/19.

Ranking de camisas mais vendidas da NBA 2025/26

A lista completa de camisas mais vendidas da NBA reúne nomes consolidados e jovens em ascensão:

  1. Stephen Curry (Warriors)
  2. Luka Doncic (Lakers)
  3. Jalen Brunson (Knicks)
  4. Victor Wembanyama (Spurs)
  5. LeBron James (Lakers)
  6. Anthony Edwards (Timberwolves)
  7. Jayson Tatum (Celtics)
  8. Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)
  9. Cooper Flagg (Mavericks)
  10. Nikola Jokic (Nuggets)
  11. Kevin Durant (Rockets)
  12. Tyrese Maxey (76ers)
  13. Devin Booker (Suns)
  14. Cade Cunningham (Pistons)
  15. LaMelo Ball (Hornets)

A divulgação deste ranking ocorre antes do início da fase decisiva da liga. O Play-In da NBA, que define os últimos classificados para os playoffs, começa nesta semana. Os playoffs têm início marcado para o sábado, dia 18.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete

NBA

ranking

camisas mais vendidas

CURIOSIDADES
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda