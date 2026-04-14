Ranking da NBA revela as camisas mais vendidas da temporada; veja a lista completa Um dos destaques do levantamento é a presença de seis jogadores com até 25 anos entre os mais vendidos Estadão Conteúdo 14.04.26 11h36 A NBA divulgou o ranking de camisas mais vendidas da temporada 2025/26. Stephen Curry, do Golden State Warriors, lidera a lista individualmente. Entre as equipes, o New York Knicks se destacou, registrando o maior volume de produtos comercializados. Os dados são baseados nas vendas em canais oficiais da liga e parceiros como a Fanatics. O levantamento aponta a renovação da liga, com seis jogadores de até 25 anos entre os mais vendidos. Nomes como Victor Wembanyama e Anthony Edwards já figuram entre os principais. Renovação e destaques da liga Cooper Flagg, novato do Dallas Mavericks, é o único rookie na lista, alcançando sua melhor posição na temporada. Rookie é o termo para jogadores em sua primeira temporada profissional na liga. Outro dado relevante é que 14 dos 15 jogadores presentes na lista estarão na pós-temporada da liga. Isso demonstra a força de vendas de atletas que participam das fases decisivas. Knicks lideram vendas de equipes No ranking de produtos por franquia, o New York Knicks alcançou a primeira colocação, consolidando sua força de mercado. O Oklahoma City Thunder também merece destaque ao retornar ao top 10 após a temporada 2018/19. Ranking de camisas mais vendidas da NBA 2025/26 A lista completa de camisas mais vendidas da NBA reúne nomes consolidados e jovens em ascensão: Stephen Curry (Warriors) Luka Doncic (Lakers) Jalen Brunson (Knicks) Victor Wembanyama (Spurs) LeBron James (Lakers) Anthony Edwards (Timberwolves) Jayson Tatum (Celtics) Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) Cooper Flagg (Mavericks) Nikola Jokic (Nuggets) Kevin Durant (Rockets) Tyrese Maxey (76ers) Devin Booker (Suns) Cade Cunningham (Pistons) LaMelo Ball (Hornets) A divulgação deste ranking ocorre antes do início da fase decisiva da liga. O Play-In da NBA, que define os últimos classificados para os playoffs, começa nesta semana. Os playoffs têm início marcado para o sábado, dia 18.