Ramón Díaz desembarca no Sul e inicia trabalho prometendo um Internacional 'intenso'

Ramón Díaz e seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, desembarcaram em Porto Alegre na manhã desta sexta-feira, já iniciaram os trabalhos no Internacional e foram apresentados pelo terceiro clube no Brasil, prometendo muito trabalho para deixar a equipe "intensa" e em busca do protagonismo em campo.

A estreia dos argentinos ocorre neste sábado, em visita ao Juventude, em Caxias do Sul. Na quarta-feira já ocorre o reencontro com o Corinthians, onde foram campeões estaduais no começo da temporada, em jogo agendado para o beira-rio.

"Quero agradecer ao clube, ao presidente e toda a diretoria por essa oportunidade. Muito feliz de estar aqui, de encontrar um clube organizado, com toda estrutura que necessita um treinador", iniciou sua fala de apresentador, Ramón Díaz.

O técnico armou o time para encaram o Juventude sob promessa de ser uma equipe ofensiva. "O futebol é muito dinâmico, muito rápido. Em uma semana jogamos três partidas e temos de conquistar os resultados. Os jogadores estão com muita vontade de recuperar, é uma equipe de muita qualidade. Gostei que estão todos muito comprometidos e isso se vai notar", garantiu.

"Queremos que a equipe seja intensa. E com todo trabalho que vamos fazer, tentaremos dar isso ao torcedor", disse o técnico, confiante. "Em um clube como esse, precisamos ser protagonistas. Sempre foi muito difícil vir jogar aqui. Precisamos da torcida, é fundamental que acompanhe a equipe. Vamos tentar fazer isso, que seja protagonista, porque estamos em um grande clube."

As palavras foram semelhantes às ditas por seu filho e auxiliar. "Estamos no maior clube do Sul do Brasil. Aqui temos que competir e vencer sempre. Temos a obrigação de competir com tudo que temos. Vamos dar a vida em todos os jogos. Para a gente, trabalhar no Brasil é uma honra", completou Emiliano, que há 14 anos é auxiliar de seu pai.