Ramón Díaz desembarca no Sul e inicia trabalho prometendo um Internacional 'intenso' Estadão Conteúdo 26.09.25 19h18 Ramón Díaz e seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, desembarcaram em Porto Alegre na manhã desta sexta-feira, já iniciaram os trabalhos no Internacional e foram apresentados pelo terceiro clube no Brasil, prometendo muito trabalho para deixar a equipe "intensa" e em busca do protagonismo em campo. A estreia dos argentinos ocorre neste sábado, em visita ao Juventude, em Caxias do Sul. Na quarta-feira já ocorre o reencontro com o Corinthians, onde foram campeões estaduais no começo da temporada, em jogo agendado para o beira-rio. "Quero agradecer ao clube, ao presidente e toda a diretoria por essa oportunidade. Muito feliz de estar aqui, de encontrar um clube organizado, com toda estrutura que necessita um treinador", iniciou sua fala de apresentador, Ramón Díaz. O técnico armou o time para encaram o Juventude sob promessa de ser uma equipe ofensiva. "O futebol é muito dinâmico, muito rápido. Em uma semana jogamos três partidas e temos de conquistar os resultados. Os jogadores estão com muita vontade de recuperar, é uma equipe de muita qualidade. Gostei que estão todos muito comprometidos e isso se vai notar", garantiu. "Queremos que a equipe seja intensa. E com todo trabalho que vamos fazer, tentaremos dar isso ao torcedor", disse o técnico, confiante. "Em um clube como esse, precisamos ser protagonistas. Sempre foi muito difícil vir jogar aqui. Precisamos da torcida, é fundamental que acompanhe a equipe. Vamos tentar fazer isso, que seja protagonista, porque estamos em um grande clube." As palavras foram semelhantes às ditas por seu filho e auxiliar. "Estamos no maior clube do Sul do Brasil. Aqui temos que competir e vencer sempre. Temos a obrigação de competir com tudo que temos. Vamos dar a vida em todos os jogos. Para a gente, trabalhar no Brasil é uma honra", completou Emiliano, que há 14 anos é auxiliar de seu pai. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Internacional Ramón Díaz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00 Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10