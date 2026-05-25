Rafinha, dirigente do São Paulo, vai comentar a Copa do Mundo na Globo Estadão Conteúdo 25.05.26 14h06 Rafinha, gerente esportivo do São Paulo, vai trabalhar como comentarista dos canais Globo durante a Copa do Mundo, conforme informado inicialmente pelo jornalista Arnaldo Ribeiro e confirmado pelo Estadão. As participações do ex-lateral-direito nas transmissões serão nos estúdios do grupo no Brasil, portanto não haverá necessidade de ele viajar aos Estados Unidos. Quando aceitou assumir o cargo no clube, Rafinha estava atuando como comentarista na Globo. No início de janeiro, inclusive, assinou a renovação com a emissora carioca, mas recebeu a proposta do São Paulo no final do mesmo mês. O ex-jogador optou por trabalhar nos bastidores do CT da Barra Funda para ser uma ponte entre a diretoria e os jogadores, função antes desempenhada por Muricy Ramalho, que entregou o cargo após o impeachment do presidente Julio Casares. Como dirigente, o campeão da Copa do Brasil de 2023 vem sendo o braço direito do executivo de futebol Rui Costa, muito criticado pela forma que vem conduzindo o departamento pelo qual é responsável. A dupla esteve nos holofotes quando foi decidido demitir o técnico Hernán Crespo, por causa de discordâncias internas, para contratar Roger Machado, demitido no dia 13 de maio e sucedido por Dorival Júnior. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Rafinha dirigente São Paulo comentarista Copa Globo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana 26.05.26 23h52 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36