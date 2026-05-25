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Rafinha, dirigente do São Paulo, vai comentar a Copa do Mundo na Globo

Estadão Conteúdo

Rafinha, gerente esportivo do São Paulo, vai trabalhar como comentarista dos canais Globo durante a Copa do Mundo, conforme informado inicialmente pelo jornalista Arnaldo Ribeiro e confirmado pelo Estadão. As participações do ex-lateral-direito nas transmissões serão nos estúdios do grupo no Brasil, portanto não haverá necessidade de ele viajar aos Estados Unidos.

Quando aceitou assumir o cargo no clube, Rafinha estava atuando como comentarista na Globo. No início de janeiro, inclusive, assinou a renovação com a emissora carioca, mas recebeu a proposta do São Paulo no final do mesmo mês.

O ex-jogador optou por trabalhar nos bastidores do CT da Barra Funda para ser uma ponte entre a diretoria e os jogadores, função antes desempenhada por Muricy Ramalho, que entregou o cargo após o impeachment do presidente Julio Casares.

Como dirigente, o campeão da Copa do Brasil de 2023 vem sendo o braço direito do executivo de futebol Rui Costa, muito criticado pela forma que vem conduzindo o departamento pelo qual é responsável. A dupla esteve nos holofotes quando foi decidido demitir o técnico Hernán Crespo, por causa de discordâncias internas, para contratar Roger Machado, demitido no dia 13 de maio e sucedido por Dorival Júnior.

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