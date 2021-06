Rafael Moura é relacionado pelo Botafogo para o jogo contra o Remo

O He-Man fica presente, pelo menos, no banco. Rafael Moura foi relacionado pelo Botafogo para a partida contra o Remo, neste domingo, às 16h, pela 3ª rodada da Série B do Brasileiro no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

+ Túlio Maravilha dá 'benção' para Rafael Moura no Botafogo: 'Vai fazer muito gol'

O atacante viajou com a delegação do Alvinegro para a cidade no começo da tarde deste sábado. O elenco treinou no Clube da Aeronáutica, na Barra, e logo pegou um ônibus em direção ao local da partida, onde passarão a noite visando o duelo.

A presença do novo atacante não é a única novidade na relação. Diego Gonçalves, recém-contratado junto ao Mirassol, também foi relacionado e ficará à disposição de Marcelo Chamusca no banco de reservas.

Pedro Castro, outrora dúvida por conta de um problema na panturrilha, também viaja. Ainda não há confirmação, contudo, se o meio-campista terá condições de atuar por 90 minutos.