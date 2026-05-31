Rafael Leão manifesta interesse em deixar o Milan Aos 26 anos, Rafael Leão participou de 291 partidas com a camisa do clube Estadão Conteúdo 31.05.26 11h01 Rafael Leão está na quarta temporada no Milan (Reprodução Instagram @iamrafaeleao93) O atacante Rafael Leão anunciou neste sábado (30) que deseja deixar o Milan após o encerramento da temporada. Em declaração à emissora portuguesa Sport TV, o jogador afirmou que pretende abrir um novo capítulo na carreira após sete anos vestindo a camisa do gigante italiano. "Já dei tudo o que tinha no Milan. Foi um clube que me ajudou a crescer muito e que me apoiou nos momentos difíceis. Felizmente também consegui marcar meu nome na história". "Tenho muito orgulho de ter feito história, mas quero abrir um novo capítulo na minha carreira". Aos 26 anos, Rafael Leão participou de 291 partidas com a camisa do clube, anotou 80 gols e distribuiu 57 assistências. Sua regularidade consolidou como um dos atletas mais importantes da equipe no século. Além dos números individuais, ajudou o Milan a sair da fila de títulos da Série A em 2021/22 e também levantou a Supercopa da Itália em 2024/25. Embora tenha contrato com a equipe até 2028, uma negociação deve ser facilitada na próxima janela de transferências. O Manchester United-ING é apontado como principal destino do atacante português. Alguns veículos da Europa apontam o Bayern de Munique-ALE como outro interessado. Neste momento, Rafael Leão está com a seleção portuguesa para a disputa da Copa do Mundo. Ele foi chamado pelo técnico Roberto Martínez e disputará o segundo mundial de sua carreira. Na campanha de 2022, era reserva de Cristiano Ronaldo e João Félix, mas ainda anotou dois gols. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Rafael Leao Milan Manchester United Bayern de Munique COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Futebol Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. 31.05.26 22h31 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' 01.06.26 0h06 Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Dorival vê São Paulo melhor e avalia que resultado não veio por falta de tempo e treinos 31.05.26 23h41