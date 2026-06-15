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Rafa Mir é condenado a 8 anos e meio de prisão por agressão sexual na Espanha

Estadão Conteúdo

A Justiça espanhola condenou nesta segunda-feira o atacante Rafa Mir a oito anos e seis meses de prisão por agressão sexual e lesão corporal. A decisão foi tomada pela Audiência Provincial de Valência, que também determinou o pagamento de uma indenização de 64 mil euros à vítima.

O caso é referente a fatos ocorridos em setembro de 2024, na residência do jogador, localizada em Bétera, município da província de Valência. Segundo a sentença, os magistrados consideraram comprovadas as acusações apresentadas durante o processo.

Um segundo réu, que respondia à ação ao lado do atleta, também foi condenado. Ele recebeu pena de prisão por agressão sexual e por crime contra a integridade moral, além de multa por lesão leve.

Durante toda a investigação, Rafa Mir sustentou que não cometeu os crimes atribuídos a ele. A defesa alegou que a relação foi consensual, versão que não foi acolhida pelo tribunal na decisão divulgada nesta segunda-feira.

Formado nas categorias de base do Valencia, o atacante construiu carreira com passagens pelo Wolverhampton, da Inglaterra, e pelo Sevilla, antes de atuar pelo Elche. Até o momento, não há informação sobre eventual recurso contra a sentença.

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