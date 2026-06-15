Rafa Mir é condenado a 8 anos e meio de prisão por agressão sexual na Espanha Estadão Conteúdo 15.06.26 13h11 A Justiça espanhola condenou nesta segunda-feira o atacante Rafa Mir a oito anos e seis meses de prisão por agressão sexual e lesão corporal. A decisão foi tomada pela Audiência Provincial de Valência, que também determinou o pagamento de uma indenização de 64 mil euros à vítima. O caso é referente a fatos ocorridos em setembro de 2024, na residência do jogador, localizada em Bétera, município da província de Valência. Segundo a sentença, os magistrados consideraram comprovadas as acusações apresentadas durante o processo. Um segundo réu, que respondia à ação ao lado do atleta, também foi condenado. Ele recebeu pena de prisão por agressão sexual e por crime contra a integridade moral, além de multa por lesão leve. Durante toda a investigação, Rafa Mir sustentou que não cometeu os crimes atribuídos a ele. A defesa alegou que a relação foi consensual, versão que não foi acolhida pelo tribunal na decisão divulgada nesta segunda-feira. Formado nas categorias de base do Valencia, o atacante construiu carreira com passagens pelo Wolverhampton, da Inglaterra, e pelo Sevilla, antes de atuar pelo Elche. Até o momento, não há informação sobre eventual recurso contra a sentença. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol agressão sexual Rafa Mir condenado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Nos pênaltis, Urumajó elimina o Paragominas e confirma acesso à elite do futebol paraense Equipe de Augusto Corrêa venceu o Paragominas nos pênaltis após empate sem gols e garantiu vaga na final da Série A2 e no Parazão de 2027 15.06.26 12h20 mais esportes No Paraguai, paraenses conquistam sete medalhas no Sul-Americano de Judô Equipe paraense conquistou pódio em todas as categorias que disputou, sendo duas medalhas de ouro 15.06.26 11h32 FUTEBOL Eduardo Ramos acompanha a Seleção na Copa e cita o Remo na Série A: 'vem fazendo um bom papel' O 'Mito' mora nos Estados Unidos e falou com a equipe de O Liberal que faz a cobertura do Brasil no Mundial 15.06.26 10h25 FUTEBOL Preparador físico do Remo explica rotina de treinos dos jogadores no período de férias Diego Kami Mura falou com a equipe de O Liberal e afirmou que é necessário disciplina nas férias para não sofrer no retorno às atividades 14.06.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Eduardo Ramos acompanha a Seleção na Copa e cita o Remo na Série A: 'vem fazendo um bom papel' O 'Mito' mora nos Estados Unidos e falou com a equipe de O Liberal que faz a cobertura do Brasil no Mundial 15.06.26 10h25 mais esportes No Paraguai, paraenses conquistam sete medalhas no Sul-Americano de Judô Equipe paraense conquistou pódio em todas as categorias que disputou, sendo duas medalhas de ouro 15.06.26 11h32 UFC Casa Branca: Poatan é nocauteado, perde cinturão e frustra show brasileiro diante de Trump 15.06.26 1h41 Futebol Júnior Rocha aponta falta de eficiência e pede paciência com jovens após derrota na Curuzu Técnico do Paysandu evita procurar culpados, destaca processo de reconstrução do elenco e projeta reação diante do Maranhão 14.06.26 19h42