Querétaro x Atlas: sobe para 26 o número de feridos em briga durante jogo do Campeonato Mexicano

A briga generalizada envolvendo torcedores de Querétaro e Altas, pelo Campeonato Mexicano, apresentou cenas impactantes de violência. Ainda assim, o governador do estado central de Querétaro, Maurício Kuri, afirmou neste domingo que não houve mortes na batalha campal no estádio La Corregidora, mas confirmou 26 feridos, sendo três deles em estado grave. As informações são da Agência France-Presse.

"O balanço desses eventos no momento é o seguinte: 26 pessoas que necessitaram de atendimento médico hospitalar, 24 são homens e 2 mulheres. Desses 26, três já receberam alta; dos 23 ainda internados, três estão em estado grave, 10 delicado e os 10 restantes sem gravidade", afirmou Kuri durante entrevista coletiva.

O governante reforçou que, até o momento, não houve mortes, ao contrário das primeiras informações divulgadas durante a madrugada deste domingo.

"É uma tragédia porque, embora não haja mortes, não podemos dizer que não é uma tragédia e não podemos permitir que se politize", disse.

Entenda o caso

Querétaro e Atlas se enfrentaram durante partida da 9ª rodada do torneio Clausura-2022. A briga generalizada começou aos 18 minutos do segundo tempo, quando o Atlas já vencia por 1 a 0.

Com a invasão, o jogo foi suspenso e os jogadores correram para os vestiários. O gramado começou a ficar lotado: algumas pessoas, incluindo famílias com crianças, buscavam um local seguro, enquanto outros torcedores levaram a violência para o campo.

Ainda na noite de sábado, a Polícia Civil de Querétaro havia dito que 22 pessoas teriam se ferido na briga. Sem condições de impedir a violência, os poucos funcionários de segurança no estádio liberaram o acesso ao gramado para que as pessoas conseguissem alguma proteção.

O equipamento do VAR foi destruído

A Liga MX (primeira divisão mexicana) anunciou a suspensão da partida e dos jogos que estavam programados para domingo. Também prometeu punição severa para aos responsáveis pela falta de segurança no estádio.

Clubes exigem investigação

O governador disse ainda que a segurança no estádio é uma "responsabilidade privada" e que a "empresa proprietária do clube local e as instituições terão que responder pelos fatos".

Ele se reunirá com o dirigente da liga mexicana de futebol, Mikel Arriola, e com o presidente do clube "Gallos Blancos", de Querétaro.

Kuri reconheceu que a força pública também era insuficiente e "não agiu com a presteza que merecia".

Após a briga, a liga mexicana de futebol decidiu suspender os jogos restantes que seriam disputados neste domingo.

Arriola disse neste domingo no Twitter que ia a Querétaro para "acompanhar o estado de saúde dos feridos e continuar com a investigação que resulta em sanções contundentes"