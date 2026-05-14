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Quem vai ser o próximo técnico do São Paulo? Veja nomes disponíveis e candidatos

Estadão Conteúdo

O São Paulo iniciou a busca por um novo treinador após a demissão de Roger Machado, anunciada depois da eliminação para o Juventude na Copa do Brasil. Segundo apuração da ESPN, três nomes passaram a ser debatidos nos bastidores do clube nos últimos dias.

O principal deles é Dorival Júnior. Livre no mercado desde a saída do Corinthians, o técnico campeão da Copa do Brasil de 2023 pelo Tricolor voltou a ganhar força internamente pela identificação construída no clube e pelo trabalho considerado vitorioso no Morumbi.

A forma como deixou o São Paulo, ao aceitar o convite para comandar a seleção brasileira, também é vista como um fator que facilitaria uma eventual reaproximação. A questão salarial aparece como um dos obstáculos para um possível acordo.

Outro nome observado pela diretoria é o argentino Juan Pablo Vojvoda. O treinador está sem clube após deixar o Santos e já havia sido cogitado em outras oportunidades no São Paulo. Em negociações passadas, as conversas não avançaram, mas o cenário atual, com o técnico livre no mercado, pode abrir espaço para um novo contato.

Quem também agrada parte da cúpula tricolor é Rogério Ceni. Ídolo histórico do clube, o ex-goleiro vive momento de pressão no comando do Bahia, que acabou eliminado da Copa do Brasil após derrota para o Remo.

Ainda de acordo com a ESPN, o São Paulo acompanha atentamente a situação de Ceni e entende que uma eventual saída dele do Bahia o colocaria entre os favoritos ao cargo. Ao mesmo tempo, a diretoria considera que não poderá prolongar indefinidamente a definição do novo treinador, que deve estar no banco de reservas do MorumBis na terça-feira, dia 19, para a partida contra o Millonarios, pela sul-americana.

A saída de Roger Machado foi oficializada na noite desta quarta-feira, 13, após a derrota por 3 a 1 para o Juventude, em Caxias do Sul. O resultado confirmou a eliminação do São Paulo na quinta fase da Copa do Brasil.

Após a partida, o diretor executivo Rui Costa confirmou o desligamento do treinador e afirmou que o clube começaria imediatamente a procura por um substituto.

Roger deixa o cargo após 17 partidas, com sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. Contratado em março para substituir Hernán Crespo, ele encerra a passagem em meio a uma sequência de cinco jogos sem vencer.

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