Quem vai ser o próximo técnico do São Paulo? Veja nomes disponíveis e candidatos Estadão Conteúdo 14.05.26 10h41 O São Paulo iniciou a busca por um novo treinador após a demissão de Roger Machado, anunciada depois da eliminação para o Juventude na Copa do Brasil. Segundo apuração da ESPN, três nomes passaram a ser debatidos nos bastidores do clube nos últimos dias. O principal deles é Dorival Júnior. Livre no mercado desde a saída do Corinthians, o técnico campeão da Copa do Brasil de 2023 pelo Tricolor voltou a ganhar força internamente pela identificação construída no clube e pelo trabalho considerado vitorioso no Morumbi. A forma como deixou o São Paulo, ao aceitar o convite para comandar a seleção brasileira, também é vista como um fator que facilitaria uma eventual reaproximação. A questão salarial aparece como um dos obstáculos para um possível acordo. Outro nome observado pela diretoria é o argentino Juan Pablo Vojvoda. O treinador está sem clube após deixar o Santos e já havia sido cogitado em outras oportunidades no São Paulo. Em negociações passadas, as conversas não avançaram, mas o cenário atual, com o técnico livre no mercado, pode abrir espaço para um novo contato. Quem também agrada parte da cúpula tricolor é Rogério Ceni. Ídolo histórico do clube, o ex-goleiro vive momento de pressão no comando do Bahia, que acabou eliminado da Copa do Brasil após derrota para o Remo. Ainda de acordo com a ESPN, o São Paulo acompanha atentamente a situação de Ceni e entende que uma eventual saída dele do Bahia o colocaria entre os favoritos ao cargo. Ao mesmo tempo, a diretoria considera que não poderá prolongar indefinidamente a definição do novo treinador, que deve estar no banco de reservas do MorumBis na terça-feira, dia 19, para a partida contra o Millonarios, pela sul-americana. A saída de Roger Machado foi oficializada na noite desta quarta-feira, 13, após a derrota por 3 a 1 para o Juventude, em Caxias do Sul. O resultado confirmou a eliminação do São Paulo na quinta fase da Copa do Brasil. Após a partida, o diretor executivo Rui Costa confirmou o desligamento do treinador e afirmou que o clube começaria imediatamente a procura por um substituto. Roger deixa o cargo após 17 partidas, com sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. Contratado em março para substituir Hernán Crespo, ele encerra a passagem em meio a uma sequência de cinco jogos sem vencer. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão São Paulo FC Roger Machado Dorival Júnior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 COPA DO MUNDO Madonna, Shakira e BTS vão se apresentar no show do intervalo da Copa 2026 O espetáculo terá curadoria de Chris Martin, líder da banda Coldplay, e produção assinada pela Global Citizen. 14.05.26 8h36 Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 CONQUISTA Anápolis elimina Vila Nova e vai à final da Copa Centro-Oeste Os vencedores da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte irão se enfrentar na decisão da Copa Verde. 13.05.26 22h14 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44