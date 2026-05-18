Quem são os 'desconhecidos' e os mais populares da Seleção Brasileira? Confira! Levantamento revela quais jogadores chegam ao Mundial com maior respaldo da torcida e quem ainda enfrenta alguma resistência do público O Liberal 18.05.26 18h53 Carlo Ancelotti divulgou os nomes dos 26 convocados em evento especial (MAURO PIMENTEL / AFP) A divulgação da lista oficial de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira (18), ganhou um novo elemento de análise após a publicação da pesquisa da AtlasIntel sobre a percepção dos torcedores em relação aos jogadores. O levantamento mostra o nível de conhecimento do público, aprovação técnica e rejeição de nomes que estarão no Mundial. A pesquisa computou dados de 27 de abril e 8 de maio deste ano. Os dados reforçam a força de atletas considerados pilares da equipe, como Vinícius Júnior, Casemiro e Endrick, mas também apontam desconfiança em setores específicos do elenco, principalmente na defesa. A pesquisa ainda evidencia a divisão de opiniões sobre a presença de Neymar na Copa. O cenário ajuda a explicar o clima moderado de expectativa entre os brasileiros às vésperas do torneio. Segundo a AtlasIntel, apenas 14,9% dos entrevistados afirmaram estar “muito animados” com a participação da Seleção no Mundial. Vinícius Júnior lidera popularidade da Seleção A pesquisa confirma o protagonismo de Vinícius Júnior no atual ciclo da Seleção Brasileira. O atacante do Real Madrid aparece como o jogador mais conhecido do elenco, com 83,9% de reconhecimento entre os entrevistados. Vini Jr (Real Madrid) - Lucas Figueiredo/CBF Além da popularidade, o camisa 7 também apresenta forte aprovação. Entre os torcedores que afirmam conhecê-lo, 78% classificaram seu desempenho como “bom” ou “muito bom”. Outro nome consolidado é Casemiro. O volante do Manchester United surge como o segundo atleta mais conhecido da lista, com 81% de reconhecimento popular. Apesar disso, sua aprovação é menor em comparação a outros destaques do elenco, somando 61% de avaliações positivas. Já Endrick aparece como uma das figuras mais aprovadas pela torcida. O atacante, conhecido por 68,8% dos entrevistados, alcançou 88% de aprovação entre os que acompanham sua trajetória. Luiz Henrique lidera avaliação positiva do público Entre os atletas mais bem avaliados pela torcida, o principal destaque é Luiz Henrique, atualmente no Zenit. Mesmo com índice intermediário de reconhecimento popular, de 44,7%, o atacante registrou 89% de avaliações positivas na pesquisa da AtlasIntel. Luiz Henrique (Zenit) - Rafael Ribeiro/CBF O levantamento também aponta boa aceitação de Rayan, atacante do Bournemouth. Apesar de ser conhecido por apenas 29% do público, o jogador alcançou 73% de aprovação entre os entrevistados que disseram conhecê-lo. No meio de campo, Danilo Santos, do Botafogo, também aparece entre os nomes mais bem avaliados. Conhecido por 39,3% dos torcedores, ele atingiu 82% de aprovação. Defesa concentra maior desconfiança da torcida O setor defensivo concentra os índices mais baixos de aprovação entre os convocados para a Copa de 2026. O principal exemplo é Bremer, da Juventus. O zagueiro registrou apenas 43% de avaliações positivas entre os entrevistados que afirmaram conhecê-lo. Além disso, foi o jogador menos conhecido da lista, com somente 20,9% de reconhecimento popular. Outros nomes da defesa também aparecem com baixo nível de conhecimento do público, como Ibañez, do Al-Ahli, e Wesley, da Roma. Ambos construíram carreira fora do futebol brasileiro e ainda possuem pouca identificação com o torcedor médio. Já Léo Pereira e Danilo, ambos do Flamengo, apresentam cenário diferente. Os dois possuem maior reconhecimento nacional e índices considerados confortáveis de aprovação popular. Neymar divide opiniões entre os brasileiros A presença de Neymar Jr. na lista de convocados aparece como um dos temas mais controversos da pesquisa AtlasIntel. Neymar (Santos) - Lucas Figueiredo/CBF Segundo o levantamento, 50,3% dos entrevistados se posicionaram contra a convocação do atacante do Santos para a Copa do Mundo de 2026. Outros 42% defenderam a presença do camisa 10 no torneio. Os números refletem o impacto das lesões recentes e da falta de sequência do jogador ao longo do ciclo pré-Copa. Apesar da rejeição majoritária, a pesquisa mostra que o apoio à Seleção permanece elevado: apenas 0,5% dos entrevistados afirmaram que deixariam de torcer pelo Brasil por causa da convocação de Neymar. Jogadores menos conhecidos da lista oficial O levantamento da AtlasIntel também identificou quais convocados ainda possuem baixa identificação com o público brasileiro. Bremer (Juventus): 20,9% de conhecimento popular; Rayan (Bournemouth): 29% de reconhecimento entre os entrevistados; Ibañez (Al-Ahli): baixo índice de familiaridade com o torcedor brasileiro; Wesley (Roma): ainda pouco conhecido pelo público nacional. Os dados mostram que parte da defesa e algumas apostas jovens chegam ao Mundial ainda distantes do grande público, cenário que pode mudar ao longo da competição. A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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