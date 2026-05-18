Quem são os 'desconhecidos' e os mais populares da Seleção Brasileira? Confira!

A divulgação da lista oficial de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira (18), ganhou um novo elemento de análise após a publicação da pesquisa da AtlasIntel sobre a percepção dos torcedores em relação aos jogadores. O levantamento mostra o nível de conhecimento do público, aprovação técnica e rejeição de nomes que estarão no Mundial. A pesquisa computou dados de 27 de abril e 8 de maio deste ano.

Os dados reforçam a força de atletas considerados pilares da equipe, como Vinícius Júnior, Casemiro e Endrick, mas também apontam desconfiança em setores específicos do elenco, principalmente na defesa. A pesquisa ainda evidencia a divisão de opiniões sobre a presença de Neymar na Copa.

O cenário ajuda a explicar o clima moderado de expectativa entre os brasileiros às vésperas do torneio. Segundo a AtlasIntel, apenas 14,9% dos entrevistados afirmaram estar “muito animados” com a participação da Seleção no Mundial.

Vinícius Júnior lidera popularidade da Seleção

A pesquisa confirma o protagonismo de Vinícius Júnior no atual ciclo da Seleção Brasileira. O atacante do Real Madrid aparece como o jogador mais conhecido do elenco, com 83,9% de reconhecimento entre os entrevistados.

Vini Jr (Real Madrid) - Lucas Figueiredo/CBF

Além da popularidade, o camisa 7 também apresenta forte aprovação. Entre os torcedores que afirmam conhecê-lo, 78% classificaram seu desempenho como “bom” ou “muito bom”.

Outro nome consolidado é Casemiro. O volante do Manchester United surge como o segundo atleta mais conhecido da lista, com 81% de reconhecimento popular. Apesar disso, sua aprovação é menor em comparação a outros destaques do elenco, somando 61% de avaliações positivas.

Já Endrick aparece como uma das figuras mais aprovadas pela torcida. O atacante, conhecido por 68,8% dos entrevistados, alcançou 88% de aprovação entre os que acompanham sua trajetória.

Luiz Henrique lidera avaliação positiva do público

Entre os atletas mais bem avaliados pela torcida, o principal destaque é Luiz Henrique, atualmente no Zenit. Mesmo com índice intermediário de reconhecimento popular, de 44,7%, o atacante registrou 89% de avaliações positivas na pesquisa da AtlasIntel.

Luiz Henrique (Zenit) - Rafael Ribeiro/CBF

O levantamento também aponta boa aceitação de Rayan, atacante do Bournemouth. Apesar de ser conhecido por apenas 29% do público, o jogador alcançou 73% de aprovação entre os entrevistados que disseram conhecê-lo.

No meio de campo, Danilo Santos, do Botafogo, também aparece entre os nomes mais bem avaliados. Conhecido por 39,3% dos torcedores, ele atingiu 82% de aprovação.

Defesa concentra maior desconfiança da torcida

O setor defensivo concentra os índices mais baixos de aprovação entre os convocados para a Copa de 2026. O principal exemplo é Bremer, da Juventus.

O zagueiro registrou apenas 43% de avaliações positivas entre os entrevistados que afirmaram conhecê-lo. Além disso, foi o jogador menos conhecido da lista, com somente 20,9% de reconhecimento popular.

Outros nomes da defesa também aparecem com baixo nível de conhecimento do público, como Ibañez, do Al-Ahli, e Wesley, da Roma. Ambos construíram carreira fora do futebol brasileiro e ainda possuem pouca identificação com o torcedor médio.

Já Léo Pereira e Danilo, ambos do Flamengo, apresentam cenário diferente. Os dois possuem maior reconhecimento nacional e índices considerados confortáveis de aprovação popular.

Neymar divide opiniões entre os brasileiros

A presença de Neymar Jr. na lista de convocados aparece como um dos temas mais controversos da pesquisa AtlasIntel.

Neymar (Santos) - Lucas Figueiredo/CBF

Segundo o levantamento, 50,3% dos entrevistados se posicionaram contra a convocação do atacante do Santos para a Copa do Mundo de 2026. Outros 42% defenderam a presença do camisa 10 no torneio.

Os números refletem o impacto das lesões recentes e da falta de sequência do jogador ao longo do ciclo pré-Copa. Apesar da rejeição majoritária, a pesquisa mostra que o apoio à Seleção permanece elevado: apenas 0,5% dos entrevistados afirmaram que deixariam de torcer pelo Brasil por causa da convocação de Neymar.

Jogadores menos conhecidos da lista oficial

O levantamento da AtlasIntel também identificou quais convocados ainda possuem baixa identificação com o público brasileiro.

Bremer (Juventus): 20,9% de conhecimento popular;

20,9% de conhecimento popular; Rayan (Bournemouth): 29% de reconhecimento entre os entrevistados;

29% de reconhecimento entre os entrevistados; Ibañez (Al-Ahli): baixo índice de familiaridade com o torcedor brasileiro;

baixo índice de familiaridade com o torcedor brasileiro; Wesley (Roma): ainda pouco conhecido pelo público nacional.

Os dados mostram que parte da defesa e algumas apostas jovens chegam ao Mundial ainda distantes do grande público, cenário que pode mudar ao longo da competição.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.