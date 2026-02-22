'Quem foi decisivo foi o João Fonseca', diz Marcelo Melo sobre título de duplas no Rio Open Estadão Conteúdo 22.02.26 22h17 Marcelo Melo fez questão de elevar o moral de João Fonseca após conquistar, junto dele, o título de duplas do Rio Open, com vitória sobre o holandês Robin Haase e o alemão Constantin Frantzen, neste domingo. Grande estrela do tênis brasileiro no momento, Fonseca teve o nome gritado muito mais vezes do que o veterano de 42 anos, que não se incomoda nem um pouco de deixar o garoto curtir o protagonismo. "O que ele jogou hoje e jogou durante o torneio, saindo de um 8/8 no super tiebreak, jogando em casa, queira ou não queira, simples ou dupla, você tem que ter um algo diferenciado pra fazer o que ele fez hoje", disse o tenista mineiro. "Às vezes ficam falando: o Melo estava lá também. Mas, realmente, se for ver quem foi decisivo hoje foi o João. Eu acho que ele merece ser decisivo igual ele foi hoje em uma quadra lotada em casa. Eu sei que para ele é importante, e para mim é extremamente importante também", concluiu. Duas décadas mais velho que o companheiro de 19 anos, Melo aproveitou para refletir sobre a expectativa colocada sobre o garoto. Ele condena algumas críticas feitas por causa do início ruim da temporada de simples vivido pelo jovem tenista, mas defende que a "pressão é um privilégio". "Eu acho que quando pressionam muito é porque muita gente tem expectativa. Eu acho que isso é um belo sinal de que isso pode ser realmente muito grande porque você não cria expectativa em quem você acha que não pode ter resultados", avaliou. "Então, acho que é um fator extremamente positivo do João tanta gente acreditar e entender que ele pode ser realmente o que ele pode ser. Mas aí depende do caminho que vai ser percorrido. Como eu falei, acho que ele está em um caminho excepcional." Para Fonseca, o título nas duplas vem junto de alguns aprendizados que pode levar ao simples, especialmente quando o assunto é pressão. Ele está ciente de que sempre estará pressionado em algum nível, mas está evoluindo em como lidar com isso. "Com certeza traz mais confiança. Não vou dizer que tira a pressão, vai vir e eu tenho que saber lidar com ela. Com certeza, uma semana especial para mim que vou levar como aprendizado", refletiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rio Open João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Técnico do Remo avalia vitória contra o Cametá no Parazão e disse estar orgulhoso da equipe Treinador Juan Carlos Osorio citou a oportunidades criadas no jogo, principalmente no primeiro tempo 22.02.26 21h27 futebol Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão 22.02.26 20h49 Re-Pa na final Na Curuzu, Paysandu vence o Castanhal e garante vaga na final do Parazão Com gol de ítalo, o Papão vai para a decisão contra o Remo em busca do 51º título 22.02.26 19h38 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão. 22.02.26 9h00 BRASILEIRÃO Remo leva gol no último lance e fica no empate com o Atlético-MG Leão ficou no 3 a 3 com o Galo, em duelo válido pela quarta rodada Brasileirão, deixando em Belo Horizonte a sensação de que o resultado poderia ter sido ainda maior. 11.02.26 22h08 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, lateral encerra a carreira de jogador após 16 anos O lateral-esquerdo Bruno Collaço informou em sua rede social que pendurou as chuteiras 11.08.25 20h48