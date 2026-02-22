Capa Jornal Amazônia
'Quem foi decisivo foi o João Fonseca', diz Marcelo Melo sobre título de duplas no Rio Open

Estadão Conteúdo

Marcelo Melo fez questão de elevar o moral de João Fonseca após conquistar, junto dele, o título de duplas do Rio Open, com vitória sobre o holandês Robin Haase e o alemão Constantin Frantzen, neste domingo. Grande estrela do tênis brasileiro no momento, Fonseca teve o nome gritado muito mais vezes do que o veterano de 42 anos, que não se incomoda nem um pouco de deixar o garoto curtir o protagonismo.

"O que ele jogou hoje e jogou durante o torneio, saindo de um 8/8 no super tiebreak, jogando em casa, queira ou não queira, simples ou dupla, você tem que ter um algo diferenciado pra fazer o que ele fez hoje", disse o tenista mineiro.

"Às vezes ficam falando: o Melo estava lá também. Mas, realmente, se for ver quem foi decisivo hoje foi o João. Eu acho que ele merece ser decisivo igual ele foi hoje em uma quadra lotada em casa. Eu sei que para ele é importante, e para mim é extremamente importante também", concluiu.

Duas décadas mais velho que o companheiro de 19 anos, Melo aproveitou para refletir sobre a expectativa colocada sobre o garoto. Ele condena algumas críticas feitas por causa do início ruim da temporada de simples vivido pelo jovem tenista, mas defende que a "pressão é um privilégio".

"Eu acho que quando pressionam muito é porque muita gente tem expectativa. Eu acho que isso é um belo sinal de que isso pode ser realmente muito grande porque você não cria expectativa em quem você acha que não pode ter resultados", avaliou.

"Então, acho que é um fator extremamente positivo do João tanta gente acreditar e entender que ele pode ser realmente o que ele pode ser. Mas aí depende do caminho que vai ser percorrido. Como eu falei, acho que ele está em um caminho excepcional."

Para Fonseca, o título nas duplas vem junto de alguns aprendizados que pode levar ao simples, especialmente quando o assunto é pressão. Ele está ciente de que sempre estará pressionado em algum nível, mas está evoluindo em como lidar com isso.

"Com certeza traz mais confiança. Não vou dizer que tira a pressão, vai vir e eu tenho que saber lidar com ela. Com certeza, uma semana especial para mim que vou levar como aprendizado", refletiu.

tênis

Rio Open

João Fonseca
