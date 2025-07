Quem é Laurent Mekies, substituto de Horner que tem missão de reerguer Red Bull na F-1

O francês Laurent Mekies, de 48 anos, é o novo chefe de equipe da Red Bull. Ele assume o cargo após a demissão do britânico Christian Horner, que estava há duas décadas no cargo e teve participação nos tetracampeonatos de Max Verstappen e Sebastian Vettel. O novo comandante tem a missão de reerguer o time austríaco após início decepcionante nesta temporada.

Mekies é apenas a segunda pessoa a chefiar a Red Bull na história. Nascido em 28 de abril de 1977 na cidade de Tours, ele tem vasta experiência no automobilismo e deu os primeiros passos na F-1 no início dos anos 2000, com passagens por equipes de menor porte como a Arrows e a Minardi, onde atuou como engenheiro de corrida.

Quando a Minardi foi comprada pela Red Bull e foi transformada em Toro Rosso, Mekies foi promovido a engenheiro-chefe e ficou no cargo por quase 10 anos.

Entre 2014 e 2018, Mekies esteve fora das competições e trabalhou na Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Ele ocupou os cargos de diretor de segurança, sendo figura central na implementação de importantes dispositivos, como o halo. Também exerceu a função de diretor de corrida adjunto.

Mekies retornou à F-1 ainda em 2018, quando foi contratado pela Ferrari como chefe de operações de pista. Ele ficou na escuderia italiana por três anos, período em que também foi nomeado diretor esportivo e, posteriormente, vice-diretor.

Quando a Red Bull reformulou a sua segunda equipe, agora intitulada RB, Mekies foi procurado para ser chefe de equipe, sucedendo Franz Tost em 2024. O bom trabalho o levou a ser escolhido para a vaga de Horner.

Além de reorganizar a estrutura interna e restaurar o moral da equipe, Mekies terá papel importante no desenvolvimento técnico para recuperar a competitividade, preparando o terreno para a nova era de motores da F-1, a ser iniciada em 2026. Ele também terá a missão de gerir a relação com Verstappen, cobiçado pela Mercedes para a próxima temporada.