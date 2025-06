Quem é Chris Robinson, atleta que teve as partes íntimas expostas durante corrida ao vivo

O norte-americano Chris Robinson virou assunto nas redes sociais após um momento constrangedor durante a prova dos 400 metros com barreiras no Ostrava Golden Spike, realizada na última terça-feira (24), na República Tcheca. O corredor enfrentou um problema com o short, que se deslocou durante a prova, deixando suas partes íntimas expostas em vários momentos — tudo isso foi registrado ao vivo e viralizou nas redes.

Apesar do incidente, Robinson não se desconcentrou. Ele tentou ajustar o uniforme diversas vezes, especialmente após saltar os obstáculos, e ainda assim manteve o ritmo forte até o fim.

Com um tempo de 48s05 — o melhor da competição —, Chris Robinson cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, comemorando com uma cambalhota e um sorriso para as câmeras.

Nas redes sociais, comentaristas de atletismo destacaram o episódio. Jonathan Gault, do site LetsRun, classificou a vitória como uma das mais "notáveis" do evento: “Na metade do percurso, suas partes íntimas ficaram expostas. Ele precisou ajustar o short cinco vezes — a cada obstáculo. E, ainda assim, venceu!”

Tim Hutchings, comentarista da World Athletics, também comentou:“Foi uma falha de equipamento — provavelmente a maneira mais educada de descrever. Não houve tempo para censura, mas parabéns a Chris Robinson por lidar com um problema que pode acontecer.”

Além de Robinson, o brasileiro Matheus Lima também se destacou, terminando a prova em segundo lugar, com o tempo de 47s99. O tcheco Vit Müller completou o pódio em terceiro, com 48s41.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)