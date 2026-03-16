Quem é a joia brasileira do Bayern de Munique que a CBF 'disputa' com a seleção portuguesa Estadão Conteúdo 16.03.26 9h02 Deco, Liédson e Pepe representando gerações passadas e Matheus Nunes e Otávio como os nomes da atualidade: muitos brasileiros jogaram ou ainda atuam pela seleção de Portugal, seja por ascendência ou tempo no futebol do país. E agora, mais um pode estar a caminho, se o Brasil não for 'esperto': Maycon Cardozo. Revelado pelo Bayern de Munique, ele fez sua estreia pelo time profissional do clube mais vitorioso da Alemanha ao jogar 30 minutos na vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, pela Bundesliga. Ainda sem convocações nas categorias de base da seleção, ele é visado também pela federação portuguesa. Ao Estadão, a CBF confirmou que Maycon é monitorado, assim como outros brasileiros que atuam fora e mesmo em divisões mais jovens que a sub-20, pela qual vivia-se a expectativa de que o jogador, que joga como meia-atacante e ponta esquerda, estivesse no certame da amarelinha. Nascido em João Pessoa, Maycon Douglas Normanha Cardozo tem dupla-cidadania e foi "trabalhado" pelo Bayern de Munique através do STB Sports Thai Bavaria Academy, que tem parceria com o clube na Tailândia, ainda longe dos grandes mercados. Seu pai é famoso para o público santista: Douglas, atacante campeão brasileiro em 2002. O ex-jogador chegou a promover o garoto ao Santos, como ele mesmo relembrou em entrevista ao GE. "Fui conversar com pessoal (do time alvinegro), pois ele se destacava nas escolinhas, do projeto na Tailândia. Quando precisava voltar, o Paulo Robson pediu para ele ficar, mas era difícil ficar longe dele. Voltei, um alemão chamado Marco me ligou e disse que abriria um projeto do Bayern", relembrou. A vida na Tailândia começou através do pai, que passou as últimas 11 temporadas de sua carreira no país asiático. Ele saiu do Uberaba para o Buriram United em 2010 e lá ficou até aposentar, retornar em 2021 para jogar na segunda divisão pelo Siam Navy e pendurar as chuteiras de vez no Ratchaburi em 2023. Ao consolidar-se no Bayern, passou pelos times sub-17, sub-19 e B até finalmente estrear nos profissionais contra o Borussia Mönchengladbach. No jogo, ele acertou 12 de 13 passes, sendo dez no campo adversário. Nas categorias de base do hexacampeão da Champions League, foram nove jogos, sendo seis como titular e dois gols, um deles na Uefa Youth League, o maior torneio de formação europeu, de 2025-26, em que o time caiu na primeira fase. Para não "perder" Maycon Cardozo para a seleção portuguesa, ele não pode atuar em mais do que três jogos ou entrar em campo pelo time europeu quando tiver mais do que 21 anos. Se fizer carreira na Bundesliga e surgir a ideia de jogar pela Alemanha, teria que completar cinco anos de residência e não escolher nem Brasil, nem Portugal no caminho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF joia brasileira Bayern de Munique seleção portuguesa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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