Quando João Fonseca volta a jogar? Veja calendário do tenista brasileiro até o fim do ano Estadão Conteúdo 15.09.25 12h18 Herói da vitória brasileira sobre a Grécia na Copa Davis, João Fonseca ainda terá compromissos no calendário do tênis neste ano, após sua participação no US Open. Principal promessa da modalidade no País, o tenista retorna às quadras ainda em setembro e em outubro, incluindo sua participação no Masters 1000 de Xangai, na China. Após a vitória sobre Stefanos Tsitipas, Fonseca retorna à ação ainda nesta semana, na Laver Cup, em São Francisco. Sem sede fixa, o torneio reúne uma competição por equipes, entre Mundo x Europa. "Adoro jogar contra os melhores. Carlos Alcaraz ou Zverev seria super legal. Se o Andre (Agassi) me escalar contra qualquer um, estarei pronto", afirmou o brasileiro. Depois disso, o número 42 do ranking disputará seu sétimo torneio a nível Masters 1000 neste ano, a partir do dia 1º de outubro. Antes de Xangai, o brasileiro competiu em Indian Wells, Miami, Madri, Roma, Canadá e Cincinnati. Sua melhor posição foi uma terceira rodada, obtida nos Abertos de Miami e Cincinnati. Depois de Xangai, Fonseca ainda terá mais dois desafios em outubro deste ano. Ele se apresenta na Bélgica, a partir do dia 13, para a disputa do ATP 250 de Bruxelas. Será a primeira competição deste nível desde Eastbourne, na Inglaterra, na preparação para Wimbledon. Na semana seguinte, viaja para Basileia, na Suíça, para o ATP 500. Fonseca liderou o Brasil na disputa da Copa Davis neste fim de semana. Sob os olhares atentos de Novak Djokovic na arquibancada do OAKA Spyros Louis, em Atenas, ele derrotou Stefanos Tsitsipas por 2 sets 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, para garantir a vitória da equipe brasileira por 3 a 1 e, consequentemente, a vaga no qualifiers de 2026 da competição. "No Brasil, dizemos que o brasileiro nunca desiste. Quando joga pelo País, você nunca pode deixar de acreditar", comentou o 42º colocado no ranking da ATP após a vitória sobre a Grécia. "Estou muito feliz de vencer essa partida, como a encarei, continuei positivo. Provavelmente, a gente vai comemorar bastante. Isso é Brasil." Calendário de João Fonseca no circuito da ATP: 19 e 21 de setembro - Laver Cup, em São Francisco 1º a 12 de outubro - Masters 1000 de Xangai A partir do dia 13 - ATP 250 de Bruxelas A partir do dia 20 - ATP 500 de Basileia