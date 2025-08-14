Capa Jornal Amazônia
Quais pacotes devem estar disponíveis na concorrência pela transmissão da Libertadores?

Estadão Conteúdo

A Conmebol vai iniciar, no fim de agosto, a licitação dos direitos de transmissão de suas competições - Libertadores, Sul-Americana e Recopa - para o ciclo 2027-2030. De acordo com o colunista do Estadão, Marcel Rizzo, cinco pacotes devem estar em disputa: TV aberta, TV fechada, digital pago (streaming), highlights e a grande novidade, o digital aberto.

Na TV aberta, três emissoras devem apresentar propostas: Globo, SBT e Record. A Globo, que atualmente transmite a Libertadores, é apontada como favorita para manter o pacote. Já na TV fechada, a emissora tentará recuperar os direitos que hoje pertencem à ESPN e levar novamente a competição ao SporTV.

O digital pago - que engloba transmissões por streaming mediante assinatura ou compra avulsa - é hoje explorado pela ESPN via Disney+ e pelo Paramount+. A disputa deve atrair outros players, como HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN e Netflix. A Paramount chegou a informar à Conmebol que não participaria do novo ciclo, mas recuou e deve apresentar proposta.

O novo produto, o digital aberto, será voltado a plataformas gratuitas com perfil semelhante ao da CazéTV e do Goat, que mantêm canais no YouTube. A expectativa é que o pacote aumente a arrecadação no próximo ciclo e, consequentemente, eleve a premiação das competições. A GE TV, novo projeto da Globo, também deve entrar na briga.

O pacote de highlights (melhores momentos) também deve continuar. Atualmente, ele pertence à CazéTV, que deve tentar renovar. O produto permite exibir vídeos com lances das partidas três minutos após o ao vivo. O contrato foi repassado para a Livemode, agência responsável pela operação da CazéTV, depois que o OneFootball, vencedor da concorrência em 2022, abriu mão do acordo em fevereiro de 2025.

