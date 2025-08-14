Quais pacotes devem estar disponíveis na concorrência pela transmissão da Libertadores? Estadão Conteúdo 14.08.25 22h48 A Conmebol vai iniciar, no fim de agosto, a licitação dos direitos de transmissão de suas competições - Libertadores, Sul-Americana e Recopa - para o ciclo 2027-2030. De acordo com o colunista do Estadão, Marcel Rizzo, cinco pacotes devem estar em disputa: TV aberta, TV fechada, digital pago (streaming), highlights e a grande novidade, o digital aberto. Na TV aberta, três emissoras devem apresentar propostas: Globo, SBT e Record. A Globo, que atualmente transmite a Libertadores, é apontada como favorita para manter o pacote. Já na TV fechada, a emissora tentará recuperar os direitos que hoje pertencem à ESPN e levar novamente a competição ao SporTV. O digital pago - que engloba transmissões por streaming mediante assinatura ou compra avulsa - é hoje explorado pela ESPN via Disney+ e pelo Paramount+. A disputa deve atrair outros players, como HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN e Netflix. A Paramount chegou a informar à Conmebol que não participaria do novo ciclo, mas recuou e deve apresentar proposta. O novo produto, o digital aberto, será voltado a plataformas gratuitas com perfil semelhante ao da CazéTV e do Goat, que mantêm canais no YouTube. A expectativa é que o pacote aumente a arrecadação no próximo ciclo e, consequentemente, eleve a premiação das competições. A GE TV, novo projeto da Globo, também deve entrar na briga. O pacote de highlights (melhores momentos) também deve continuar. Atualmente, ele pertence à CazéTV, que deve tentar renovar. O produto permite exibir vídeos com lances das partidas três minutos após o ao vivo. O contrato foi repassado para a Livemode, agência responsável pela operação da CazéTV, depois que o OneFootball, vencedor da concorrência em 2022, abriu mão do acordo em fevereiro de 2025. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores transmissão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Cantor Paulo Ricardo sobre sua música ser cantada pela torcida do Paysandu: 'grande honra' Paulo Ricardo falou sobre a música "Rádio Pirata", que ganhou uma versão da torcida do Papão 14.08.25 17h52 Mais esportes Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas. 14.08.25 16h02 FUTEBOL PARAENSE Ignácio Neto recebe sondagem para comandar o sub-20 do Paysandu Técnico da Tuna Luso avalia propostas e deve decidir futuro nos próximos dias 14.08.25 15h57 Futebol Técnico do Paysandu passa por cirurgia e não comanda o Papão diante da Chape Claudinei Oliveira teve dores abdominais, passou por exames e fará a cirurgia nesta sexta-feira (15) 14.08.25 15h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES ZEBRA? Ceará surpreende e vence de virada o Cruzeiro dentro do Mineirão O Cruzeiro pode perder a liderança ao término da rodada. 27.07.25 18h22 De contrato renovado, Yamal comanda goleada do Barcelona em amistoso na Coreia do Sul 31.07.25 10h58 MOTOCROSS Show de manobras radicais agita praia no verão de Portel, no Marajó Cidade sedia a segunda edição do Freestyle de Motocross, que continua neste domingo (27) 26.07.25 15h20 Dono do Inter Miami revela fúria de Messi com suspensão: 'Espero que não afete a renovação' 26.07.25 10h03