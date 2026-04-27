Quais os próximos desafios de Fonseca após a queda na estreia do Madrid Open? Veja calendário O próximo compromisso será o Masters 1000 de Roma, disputado entre os dias 6 e 17 de maio Estadão Conteúdo 27.04.26 11h22 A eliminação precoce de João Fonseca no Madrid Open não altera o planejamento do jovem brasileiro na temporada de saibro. Aos 19 anos, o tenista já tem uma sequência definida de torneios importantes na Europa, com foco na evolução até o segundo Grand Slam do ano. Fonseca foi superado pelo espanhol Rafael Jódar por 2 sets a 1, neste domingo, 26, em um duelo equilibrado e marcado por oscilações. Apesar de reagir e vencer o segundo set, o brasileiro acabou derrotado na parcial decisiva, encerrando sua participação ainda no início da competição em Madri. Mesmo com a queda, Fonseca segue em ritmo intenso no circuito. O próximo compromisso será o Masters 1000 de Roma, disputado entre os dias 6 e 17 de maio. O torneio italiano é um dos principais preparatórios para Roland Garros e costuma reunir os principais nomes do circuito. Na sequência, o brasileiro também tem presença prevista no ATP 500 de Hamburgo, que acontece entre 16 e 23 de maio na Alemanha. A competição serve como ajuste final antes do Grand Slam francês. ROLAND GARROS COMO GRANDE OBJETIVO O ponto alto da gira será o Roland Garros, que começa no dia 24 de maio, em Paris. O torneio é o principal desafio de Fonseca até aqui na temporada e representa uma oportunidade de medir forças com a elite do tênis mundial em partidas de maior exigência. A expectativa é que o brasileiro, atual 31º do mundo, chegue mais adaptado ao saibro europeu após a sequência de torneios, buscando ganhar consistência e confiança para competir em alto nível. CALENDÁRIO DE JOÃO FONSECA Masters 1000 de Roma: 6 a 17 de maio ATP 500 de Hamburgo: 16 a 23 de maio Roland Garros: 24 de maio a 7 de junho Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Fonseca próximos passos calendário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Mbappé é diagnosticado com lesão na coxa e acende alerta antes da Copa do Mundo Atacante sentiu o problema na perna esquerda; Real Madrid não divulgou o tempo de recuperação 27.04.26 9h53 futebol Nico Ferreira se despede do Remo e confirma saída do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Nico Ferreira se despede do Remo e confirma saída do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Remo perde mais uma em casa e pode descer à lanterna da Série A Um ponto da Chapecoense e os azulinos seguram a temida lanterna do Brasileirão 25.04.26 18h15 futebol Mbappé é diagnosticado com lesão na coxa e acende alerta antes da Copa do Mundo Atacante sentiu o problema na perna esquerda; Real Madrid não divulgou o tempo de recuperação 27.04.26 9h53