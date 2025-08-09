Pugilista morre, outro é submetido a cirurgia após evento de boxe, e Japão muda regra Estadão Conteúdo 09.08.25 14h08 O pugilista japonês Shigetoshi Kotari morreu na sexta-feira em decorrência de ferimentos sofridos no ringue durante a luta com o conterrâneo Yamato Hata, em 2 de agosto, no Korakuen Hall, em Tóquio, na disputa do título superpena da Federação de Boxe do Pacífico e do Leste (OPBF). O lutador de 28 anos desmaiou após o empate em 12 assaltos e foi levado ao hospital, onde acabou submetido a uma cirurgia cerebral de emergência por causa de um hematoma subdural - acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro. Kotari, que tinha um cartel de oito vitórias, dois empates e duas derrotas, não resistiu e morreu seis dias depois. "O mundo do boxe lamenta o trágico falecimento do lutador japonês Shigetoshi Kotari, que não resistiu aos ferimentos sofridos durante sua luta pelo título em 2 de agosto", anunciou a Organização Mundial de Boxe (WBO). "Um guerreiro no ringue. Um lutador em espírito. Partiu cedo demais. Nossos pensamentos e orações estão com sua família, equipe e toda a comunidade japonesa do boxe." O presidente do Conselho Mundial de Boxe (WBC), Mauricio Sulaimán, também prestou homenagem ao boxeador. "Lamento profundamente a perda, um acidente no ringue que nos obriga a continuar buscando maneiras de tornar o boxe mais seguro e implementar programas de prevenção. Nossos mais profundos pêsames e condolências à sua família e à comunidade do boxe no Japão", disse. Segundo a Comissão Japonesa de Boxe (JBC), além de Kotari, outro pugilista passou por cirurgia cerebral na mesma noite. Hiromasa Urakawa também foi hospitalizado e submetido a uma cirurgia de emergência depois de ser nocauteado no oitavo assalto por Yoji Saito, em luta do peso-pena, e continua internado em observação. Após o evento, o órgão que regula a modalidade no Japão anunciou que as lutas pelo cinturão da Federação de Boxe do Pacífico e do Leste serão reduzidas para um limite de 10 rounds, em vez de 12, a partir do próximo evento, nesta terça-feira. Em fevereiro deste ano, o irlandês John Cooney morreu, também aos 28 anos, em decorrência de uma hemorragia intracraniana sofrida em uma luta com o galês Nathan Howells, interrompida no nono assalto, da categoria superpena, em Belfast, na Irlanda do Norte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Federação de Boxe do Pacífico e do Leste Shigetoshi Kotari Hiromasa Urakawa morte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro 09.08.25 8h00 SÉRIE B Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente 08.08.25 17h15 SÉRIE B Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado 08.08.25 15h53 caso de polícia Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo 08.08.25 15h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (09/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste sábado 09.08.25 7h00 Futebol Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro 09.08.25 8h00 REFORÇO Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal 07.08.25 19h46 Futebol Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia 08.08.25 9h05