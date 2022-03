PSV Eindhoven x Copenhagen: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (10/03) pela Liga Conferência

As equipes PSV Eindhoven e Copenhagen disputam nesta quinta-feira (10/03), partida válida pela Liga Conferência 2022. A partida está programada para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio Philips, Holanda. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir PSV Eindhoven x Copenhagen?

A partida PSV Eindhoven x Copenhagen pode ser assistida pelo streaming Star+

Como PSV Eindhoven x Copenhagen chegam para o jogo?

No Campeonato Dinamarquês, o Copenhagen está na liderança com 42 pontos (12 vitórias, seis empates e duas derrotas). Já o PSV Eindhoven, no Campeonato Holandês, está com 58 pontos (19 vitórias, um empate e cinco derrotas) e na segunda posição do torneio.

FICHA TÉCNICA

PSV Eindhoven x Copenhagen

Liga Conferência

Local: Estádio Philips, Holanda

Data/Horário: 10 de março de 2022, 17h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSV Eindhoven: J. Drommel, J. Teze, Mauro Junior, O. Boscagli, P. Max, I. Sangare, N. Madueke, E. Gutierrez, R. Doan, M. Goetze, E. Zahavi. TÉCNICO: Roger Schmidt

Copenhagen: K. Grabara, D. Vavro, N. Boilesen, P. Ankersen, V. Kristiansen, J. Stage, L. Lerager, W. Boeving, R. Falk, R. Bardghj, P. Biel. TÉCNICO: Jess Thorup

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)