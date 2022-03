Vitesse x Roma: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/03) pela Liga Conferência

As equipes Vitesse e Roma disputam nesta quinta-feira (10/03), partida válida pela Liga Conferência 2022. A partida está programada para começar às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Gelredome, em Arnhem, Países Baixos. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Vitesse x Roma?

A partida Vitesse x Roma pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Vitesse x Roma chegam para o jogo?

O elenco do Vitesse terminou em segundo lugar no grupo G com 10 pontos. Já o Roma está melhor colocado: terminou em primeiro lugar no grupo C com 13 pontos.

FICHA TÉCNICA

Vitesse x Roma

Liga Conferência

Local: Estádio Gelredome, em Arnhem, Países Baixos.

Data/Horário: 10 de março de 2022, 14h45

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitesse: Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen; Tronstad, Dasa, Wittek, Bero, Domgjoni, Openda; Frederiksen. TÉCNICO: Thomas Letsch

Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Abraham, Zaniolo. TÉCNICO: José Mourinho

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)