PSG poupa titulares e vence o Metz antes da decisão do Intercontinental com o Flamengo Estadão Conteúdo 13.12.25 17h32 O Paris Saint-Germain entrou em campo com formação alternativa e venceu o Metz por 3 a 2 neste sábado, no estádio Saint-Symphorien, pela 16ª rodada do Campeonato Francês, em seu último compromisso antes da decisão da Copa Intercontinental com o Flamengo. Entre os atletas considerados titulares, apenas quatro iniciaram o jogo: o goleiro Safonov, o zagueiro Pacho, o volante Vitinha e o meia Fabián Ruiz. A opção por preservar nomes importantes reforça a prioridade dada pelo clube francês à final intercontinental, assim como já havia indicado o técnico Luis Enrique. Outros jogadores considerados titulares foram utilizados apenas no decorrer da partida. Kvaratskhelia e Doué entraram no segundo tempo, enquanto João Neves e Nuno Mendes permaneceram no banco de reservas durante todo o confronto. Barcola, frequentemente acionado pelo treinador, só participou dos minutos finais. O PSG também teve desfalques importantes. Marquinhos ficou fora por conta de uma lesão muscular, Dembélé não atuou devido a um quadro de virose, e o lateral-direito Hakimi segue em recuperação de uma lesão no tornozelo, com retorno previsto apenas para 2026. Mesmo com a formação mista, o time parisiense controlou amplamente o primeiro tempo, encerrando a etapa inicial com mais de 70% de posse de bola. O domínio se transformou em vantagem aos 31 minutos, quando Gonçalo Ramos aproveitou cruzamento de Kang-in Lee para abrir o placar. O segundo gol saiu aos 39. Ndjantou recebeu passe de Mbaye e apenas empurrou para o fundo da rede. O Metz ainda conseguiu reagir antes do intervalo, aos 42, quando Deminguet aproveitou o rebote e finalizou forte para diminuir. Na volta do intervalo, o PSG passou a utilizar mais peças do elenco principal e voltou a ampliar aos 18. Doué arrancou em velocidade, invadiu a área e marcou o terceiro gol da equipe visitante. O Metz ainda pressionou na reta final e voltou a marcar com Tsitaishvili, mas não conseguiu evitar a vitória parisiense. Com o resultado, o Paris Saint-Germain passa a focar no duelo com o Flamengo na decisão da Copa Intercontinental, marcada para esta quarta-feira, às 14h (de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol PSG Flamengo Francês COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26