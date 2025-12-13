Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

PSG poupa titulares e vence o Metz antes da decisão do Intercontinental com o Flamengo

Estadão Conteúdo

O Paris Saint-Germain entrou em campo com formação alternativa e venceu o Metz por 3 a 2 neste sábado, no estádio Saint-Symphorien, pela 16ª rodada do Campeonato Francês, em seu último compromisso antes da decisão da Copa Intercontinental com o Flamengo.

Entre os atletas considerados titulares, apenas quatro iniciaram o jogo: o goleiro Safonov, o zagueiro Pacho, o volante Vitinha e o meia Fabián Ruiz. A opção por preservar nomes importantes reforça a prioridade dada pelo clube francês à final intercontinental, assim como já havia indicado o técnico Luis Enrique.

Outros jogadores considerados titulares foram utilizados apenas no decorrer da partida. Kvaratskhelia e Doué entraram no segundo tempo, enquanto João Neves e Nuno Mendes permaneceram no banco de reservas durante todo o confronto. Barcola, frequentemente acionado pelo treinador, só participou dos minutos finais.

O PSG também teve desfalques importantes. Marquinhos ficou fora por conta de uma lesão muscular, Dembélé não atuou devido a um quadro de virose, e o lateral-direito Hakimi segue em recuperação de uma lesão no tornozelo, com retorno previsto apenas para 2026.

Mesmo com a formação mista, o time parisiense controlou amplamente o primeiro tempo, encerrando a etapa inicial com mais de 70% de posse de bola. O domínio se transformou em vantagem aos 31 minutos, quando Gonçalo Ramos aproveitou cruzamento de Kang-in Lee para abrir o placar.

O segundo gol saiu aos 39. Ndjantou recebeu passe de Mbaye e apenas empurrou para o fundo da rede. O Metz ainda conseguiu reagir antes do intervalo, aos 42, quando Deminguet aproveitou o rebote e finalizou forte para diminuir.

Na volta do intervalo, o PSG passou a utilizar mais peças do elenco principal e voltou a ampliar aos 18. Doué arrancou em velocidade, invadiu a área e marcou o terceiro gol da equipe visitante. O Metz ainda pressionou na reta final e voltou a marcar com Tsitaishvili, mas não conseguiu evitar a vitória parisiense.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain passa a focar no duelo com o Flamengo na decisão da Copa Intercontinental, marcada para esta quarta-feira, às 14h (de Brasília).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

PSG

Flamengo

Francês
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MANTO BICOLOR

Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo

O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016

13.12.25 18h56

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

FUTEBOL

Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG

Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental

13.12.25 16h00

FUTEBOL

Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais

Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube

13.12.25 15h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

futebol

No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight

Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10)

14.12.25 0h48

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda