Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

PSG faz 1º treino de olho no Flamengo por final do Intercontinental e Marquinhos vai a campo

Luis Enrique fez um discurso cauteloso em relação ao time brasileiro

Estadão Conteúdo

A segunda-feira foi de trabalho em Doha para o elenco do Paris Saint-Germain, adversário do Flamengo na disputa do título da Copa Intercontinental. Após desembarcar na capital do Catar neste domingo, os jogadores fizeram um trabalho sob o comando do técnico Luis Enrique. O zagueiro Marquinhos, que se recupera de uma lesão no quadril, esteve em campo.

O jogador brasileiro é apenas um dos problemas do técnico Luis Enrique para a partida desta quarta-feira. Dembelé, que sofreu com uma virose e chegou a desfalcar a equipe na Champions League, apresentou melhoras e vem sendo monitorado pelo departamento médico.

O trabalho desta segunda-feira foi orientado nas instalações do Centro de Treinamento Al Ersal e a movimentação não contou com a presença dos jornalistas. O treinador espera ter o reforço da dupla e define a equipe titular no trabalho desta terça-feira.

A equipe parisiense, que entra no torneio já na condição de finalista, vai ter uma baixa importante. O lateral-direito marroquino Hakimi, que sofreu uma grave entorse no tornozelo esquerdo, sequer viajou com o grupo para o Catar. O volante Zaïre Emery, uma das promessas do clube, vem atuando improvisado no setor nos últimos jogos e tem boas chances de ser titular contra o Flamengo.

Ao ter a confirmação de que o Flamengo seria o adversário do PSG na final do Intercontinental, o técnico Luis Enrique fez um discurso cauteloso em relação ao time brasileiro, que no torneio superou o Cruz Azul, do México, em sua estreia, (2 a 1) e depois bateu o Pyramids, do Egito (2 a 0).

"Todos conhecemos as qualidades do Flamengo e vimos seus jogos no Mundial de Clubes (realizado neste ano, nos Estados Unidos). Eles jogam um belo futebol e tem um elenco com jogadores muito experientes", afirmou o treinador espanhol.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Intercontinental

PSG

treino

Marquinhos
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer

Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP)

15.12.25 14h18

FUTEBOL

Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas

Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase

15.12.25 10h10

FUTEBOL

Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo

Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação

14.12.25 7h30

Futebol

Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços

Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal.

14.12.25 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Série A 2026

CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo

O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro

16.12.25 0h30

Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas

16.12.25 0h27

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

futebol

Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém'

O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense

15.12.25 23h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda