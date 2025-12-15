PSG faz 1º treino de olho no Flamengo por final do Intercontinental e Marquinhos vai a campo Luis Enrique fez um discurso cauteloso em relação ao time brasileiro Estadão Conteúdo 15.12.25 15h27 A segunda-feira foi de trabalho em Doha para o elenco do Paris Saint-Germain, adversário do Flamengo na disputa do título da Copa Intercontinental. Após desembarcar na capital do Catar neste domingo, os jogadores fizeram um trabalho sob o comando do técnico Luis Enrique. O zagueiro Marquinhos, que se recupera de uma lesão no quadril, esteve em campo. O jogador brasileiro é apenas um dos problemas do técnico Luis Enrique para a partida desta quarta-feira. Dembelé, que sofreu com uma virose e chegou a desfalcar a equipe na Champions League, apresentou melhoras e vem sendo monitorado pelo departamento médico. O trabalho desta segunda-feira foi orientado nas instalações do Centro de Treinamento Al Ersal e a movimentação não contou com a presença dos jornalistas. O treinador espera ter o reforço da dupla e define a equipe titular no trabalho desta terça-feira. A equipe parisiense, que entra no torneio já na condição de finalista, vai ter uma baixa importante. O lateral-direito marroquino Hakimi, que sofreu uma grave entorse no tornozelo esquerdo, sequer viajou com o grupo para o Catar. O volante Zaïre Emery, uma das promessas do clube, vem atuando improvisado no setor nos últimos jogos e tem boas chances de ser titular contra o Flamengo. Ao ter a confirmação de que o Flamengo seria o adversário do PSG na final do Intercontinental, o técnico Luis Enrique fez um discurso cauteloso em relação ao time brasileiro, que no torneio superou o Cruz Azul, do México, em sua estreia, (2 a 1) e depois bateu o Pyramids, do Egito (2 a 0). "Todos conhecemos as qualidades do Flamengo e vimos seus jogos no Mundial de Clubes (realizado neste ano, nos Estados Unidos). Eles jogam um belo futebol e tem um elenco com jogadores muito experientes", afirmou o treinador espanhol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Intercontinental PSG treino Marquinhos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP) 15.12.25 14h18 FUTEBOL Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase 15.12.25 10h10 FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série A 2026 CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro 16.12.25 0h30 Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas 16.12.25 0h27 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 futebol Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém' O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense 15.12.25 23h58