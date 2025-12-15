PSG faz 1º treino de olho no Flamengo por final do Intercontinental e Marquinhos vai a campo

A segunda-feira foi de trabalho em Doha para o elenco do Paris Saint-Germain, adversário do Flamengo na disputa do título da Copa Intercontinental. Após desembarcar na capital do Catar neste domingo, os jogadores fizeram um trabalho sob o comando do técnico Luis Enrique. O zagueiro Marquinhos, que se recupera de uma lesão no quadril, esteve em campo.

O jogador brasileiro é apenas um dos problemas do técnico Luis Enrique para a partida desta quarta-feira. Dembelé, que sofreu com uma virose e chegou a desfalcar a equipe na Champions League, apresentou melhoras e vem sendo monitorado pelo departamento médico.

O trabalho desta segunda-feira foi orientado nas instalações do Centro de Treinamento Al Ersal e a movimentação não contou com a presença dos jornalistas. O treinador espera ter o reforço da dupla e define a equipe titular no trabalho desta terça-feira.

A equipe parisiense, que entra no torneio já na condição de finalista, vai ter uma baixa importante. O lateral-direito marroquino Hakimi, que sofreu uma grave entorse no tornozelo esquerdo, sequer viajou com o grupo para o Catar. O volante Zaïre Emery, uma das promessas do clube, vem atuando improvisado no setor nos últimos jogos e tem boas chances de ser titular contra o Flamengo.

Ao ter a confirmação de que o Flamengo seria o adversário do PSG na final do Intercontinental, o técnico Luis Enrique fez um discurso cauteloso em relação ao time brasileiro, que no torneio superou o Cruz Azul, do México, em sua estreia, (2 a 1) e depois bateu o Pyramids, do Egito (2 a 0).

"Todos conhecemos as qualidades do Flamengo e vimos seus jogos no Mundial de Clubes (realizado neste ano, nos Estados Unidos). Eles jogam um belo futebol e tem um elenco com jogadores muito experientes", afirmou o treinador espanhol.