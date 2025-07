PSG humilha o Real Madrid e vai à final do Mundial de Clubes contra o Chelsea

O Paris Saint-Germain provou jogar o melhor futebol do mundo atualmente ao atropelar o Real Madrid nesta quarta-feira, no MetLife Stadium, e avançar à final do Mundial de Clubes na condição de favorito. A goleada por 4 a 0, que colocou os franceses na decisão, foi mais um recital do time de Luis Enrique, habituado a derrubar seus oponentes com facilidade graças a um coletivo que funciona sem retoques. Fabián Ruiz (2), Dembelé e Gonçalo Ramos marcaram no triunfo acachapante.

Intenso, dominante e superior desde o início, o PSG sobrou e resolveu a partida em 24 minutos, quando fez o terceiro gol - o quarto marcou nos minutos finais da partida. Na decisão, será o favorito diante do Chelsea, que eliminou o Fluminense na semifinal. A final está marcada para o próximo domingo, às 16h, no MetLife Stadium. O campeão levará US$ 40 milhões (R$ 220 milhões).

Do goleiro aos atacantes, todos os 11 do PSG, além dos que entraram, fizeram excelente apresentação e deram mais uma demonstração de que não foram campeões da Europa à toa.

O time francês é tão bem treinado por Luis Enrique que transforma um meio-campista em artilheiro. Fabián Ruiz ganhou protagonismo no jogo ao pisar duas vezes na área para marcar o primeiro e o terceiro gols.

O segundo saiu dos pés de Dembelé, outro a ter exibição de brilho no MetLife. "Bola de ouro para Ousmane", gritaram os torcedores, pedindo que Dembelé seja eleito o melhor do mundo no fim do ano. Não será exagero.

O atacante francês é um dos astros do time que tem o coletivo como estrela e que sabe, como poucos, aproveitar os erros do oponente. Foi dessa forma que o PSG construiu o triunfo irrefutável nesta quarta-feira. Valendo-se de uma pressão malfeita pelo Real Madrid e de erros individuais de Asencio e Rüdiger.

Os números evidenciaram o tamanho da superioridade do PSG, que teve quase 80% de posse de bola no primeiro tempo, mesmo tenho dosado energia e reduzido o ritmo depois de resolver a partida. Foram 16 finalizações e mais de 600 passes trocados.

Nocauteado, o Real Madrid nem sequer esboçou reação. Seus craques, como Vini Jr e Mbappé, nada produziram. Tentou, mas em nenhum momento esteve perto de atrapalhar o recital dos franceses, que transformaram o baile em goleada ao marcarem o quarto nos minutos finais do jogo com o português Gonçalo Ramos.

FICHA TÉCNICA

PSG 4 X 0 REAL MADRID

PSG - Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes (Lee Kang-In); Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz (Zaire-Emery); Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos), Doué (Mayulue), Dembélé (Barcola). Técnico: Luis Enrique.

REAL MADRID - Courtois; Valverde, Asencio (Militão), Rüdige e Fran García; Arda Güler, Tchouameni e Bellingham (Modric); Mbappé, Gonzalo García (Carvajal) e Vinicius Junior (Brahim Díaz). Técnico: Xabi Alonso.

GOLS - Fabián Ruiz, aos 6 e aos 24, e Dembelé, aos 9 do primeiro tempo. Gonçalo Ramos, aos 41 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tchouameni, João Neves, Carvajal.

ÁRBITRO - Szymon Marciniak (Polônia).

PÚBLICO - 77.542 torcedores.

RENDA - Não divulgada.

LOCAL - MetLife Stadium, East Rutherford (EUA).