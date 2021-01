Próximo de aposentadoria, Pacquiao elege McGregor como alvo

Manny Pacquiao, um dos maiores nomes do Boxe, procura os desafios finais para encerrar sua carreira aos 42 anos. O pugilista tem alguns adversários em mente para fazer suas últimas apresentações. Segundo o site BusinessMirror, o lutador elegeu Conor McGregor, que é estrela do UFC, Errol Spence Jr. ou Terence Crawford.

O filipino não entra em ação desde agosto de 2019, quando superou Keith Thurman para conquistar o cinturão dos meio-médios da WBA (Associação Mundial de Boxe). De olho no poder midiático de McGregor, já que o irlandês é ex-campeão dos penas e dos leves do UFC, além de ser um dos recordistas de venda em pay-per-view no Ultimate, Pacquiao projetou uma superluta e a doação de parte da bolsa arrecadada.

- São minhas opções, mas agora quero experimentar uma luta de MMA. Também vou doar uma grande parte da minha renda às vítimas do Covid-19 - destacou o pugilista sobre os objetivos traçados para 2021.

Em 2017, McGregor enfrentou outra lenda do Boxe, o invicto Floyd Mayweather, no que ficou conhecido como May-Mac. O confronto teve algumas regras adaptadas e a vitória de “Money”. Essa foi a única experiência do irlandês no Boxe, que vai encarar Dustin Porieir no próximo dia 23, pelo UFC 257, em Abu Dhabi (EAU).