Próspera x Azuriz: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (20/06) pela Série D do Brasileiro

Próspera e Azuriz disputam nesta segunda-feira (20/06), em partida válida pela Série D do Campeonato Brasileiro de 2022. A partida está programada para começar às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Montanha, em Santa Catarina. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Próspera x Azuriz?

A partida Próspera x Azuriz pode ser assistida pelo streaming Instat TV

Como Próspera x Azuriz chegam para o jogo?

Azuriz é o líder com 18 pontos. Já o Próspera, é o lanterna da tabela do grupo com 5 pontos.

FICHA TÉCNICA

Próspera x Azuriz

Série D do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio da Montanha, em Santa Catarina

Data/Horário: 20 de junho de 2022, 15h

Arbitragem: Bruno Mota Correia

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Próspera: Gianluca; Rafa, Miguel, Gullith, Danilo; Vinicius, Massari, Galiardo, Danielzinho; Matheus e Sebastian. TÉCNICO: Ramón Pacheco Fraga

Azuriz: Caio; Yuri Mamute, Natan, Igor, Matheus; Rone, Wellisson, Fabio; Salazar, Jamerson e Fornari. TÉCNICO: Fabiano Daitx

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)