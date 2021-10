Em Belém, projeto ‘Gol do Brasil’ retoma atividades presenciais nesta terça-feira (19)

Com aulas de futebol de campo, o projeto Gol do Brasil, desenvolvido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) retoma suas aulas presenciais nesta terça-feira (19), das 8h às 17h. O retorno ocorre em virtude do cenário favorável na região, em que o bandeiramento verde flexibiliza o funcionamento de algumas atividades.

Ao todo, 113 alunos estão inscritos para participar das aulas no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), espaço anexo ao Estádio Mangueirão, que serão desenvolvidas em dois dias da semana, terça-feira e quinta-feira. No horário da manhã, serão duas turmas, das 8h às 9h e das 9h às 10h. Já no período da tarde, será das 15h às 16h e outra a partir das 16h às 17h.

As aulas serão ministradas por professores treinados pela CBF e serão ensinados aspectos técnicos e didáticos, adequados para cada faixa etária, reconhecendo a evolução individual de cada aluno.

Gol do Brasil

O projeto atende crianças e adolescentes da rede de ensino pública, entre 6 a 17 anos, que residem nos bairros próximos ao Ceju, local das aulas. Além de jogar futebol, os jovens aprendem, em aulas teóricas, valores propagados pelo projeto, como as dez habilidades para a vida, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU).