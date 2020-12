Primeira mulher a marcar pelo Botafogo no Niltão, Vivian vibra: 'Não tenho palavras para descrever'

O dia 13 de dezembro de 2020 ficará marcado na história do Botafogo. Pela primeira vez, a equipe feminina do Alvinegro jogou uma partida oficial no Estádio Nilton Santos, palco principal da instituição. Neste domingo, a equipe comandada por Gláucio Carvalho derrotou o Ceará por 2 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Série A-2.

Vivian foi outra que fez história. Foi dela o primeiro gol de uma jogadora do Botafogo no Estádio Nilton Santos. No segundo tempo, quando o Ceará vencia por 1 a 0, ela subiu mais alto que a defesa para marcar após uma cobrança de escanteio. Ao LANCE!, a meia definiu a emoção.

- Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo agora. Feliz por ter feito o gol, o primeiro gol (da equipe feminina) no Estádio Nilton Santos, feliz por ter ajudado a equipe para a construção do placar. É um jogo de 180 minutos, não tem nada ganho, só demos um passo, não tem nada ganho. Vamos trabalhar essa semana para corrigir os erros, sabemos que fomos abaixo principalmente no primeiro tempo, tem muita coisa para trabalhar, mas estamos com a cabeça no lugar, vamos sempre acreditar - afirmou.

O jogo da volta será realizado no próximo domingo, às 16h, em Fortaleza. Quem vencer o confronto se garante na elite do futebol brasileiro. Por isto, Vivian acredita que a força do elenco do Alvinegro pode fazer a diferença.

- Já passamos por situações parecidas e conseguimos reverter. Nosso grupo é forte e sempre vamos acreditar que dá para virar, sabemos da nossa qualidade. Sei a camisa que eu visto, sei o peso e a importância dela e a gente sempre vai trabalhar e lutar para colocar o Botafogo no seu devido lugar - completou.