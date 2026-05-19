Preterido por Neymar, João Pedro é eleito melhor jogador da temporada do Chelsea Estadão Conteúdo 19.05.26 10h07 Ausente da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, João Pedro recebeu um reconhecimento importante no futebol europeu. O Chelsea anunciou, por meio de suas redes sociais, que o atacante foi escolhido como o melhor jogador da temporada do clube em seu primeiro ano vestindo a camisa dos Blues. Aos 24 anos, o brasileiro fechou a temporada com números expressivos: foram 54 partidas disputadas, 20 gols marcados e seis assistências distribuídas. O clube inglês destacou o desempenho do brasileiro em uma publicação especial, relembrando feitos como o primeiro hat-trick pelo time, os gols anotados na Premier League, participações na Champions League e sua contribuição ofensiva ao longo da campanha. O prêmio individual chega poucos dias depois de João Pedro ficar fora da relação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Apesar de ter aparecido em três das cinco convocações feitas pelo treinador até aqui, o atacante não foi incluído entre os nomes escolhidos para o Mundial. Destaque ofensivo do Chelsea, João Pedro encerrou a temporada com 15 gols apenas na Premier League. Pela seleção brasileira, porém, não conseguiu repetir o mesmo desempenho: em nove jogos entre amistosos e Eliminatórias, passou em branco. Após a divulgação da lista para a Copa, o atacante se manifestou nas redes sociais sobre a ausência. "Procurei dar o meu melhor a todo o tempo. Infelizmente não foi possível realizar esse sonho de defender meu país em uma Copa do Mundo, mas sigo tranquilo e centrado, como sempre procuro estar. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora, eu desejo boa sorte para todos que estão lá e serei mais um torcedor para eles trazerem o hexa para casa", escreveu. Para o setor ofensivo, Ancelotti optou por Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan e Vinicius Jr. Entre os atacantes chamados, o camisa 10 do Santos foi o único que ainda não havia aparecido nas listas anteriores do técnico italiano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol João Pedro Neymar preterido COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. 18.05.26 18h42 Futebol Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? 18.05.26 15h50 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. 18.05.26 14h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. 18.05.26 18h55 Futebol Final da Copa Norte tem horário alterado e Mangueirão deve receber grande público CBF confirma mudança no início da partida entre Paysandu e Nacional-AM; venda de ingressos segue aberta para duelo em Belém 15.05.26 19h10