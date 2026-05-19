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Preterido por Neymar, João Pedro é eleito melhor jogador da temporada do Chelsea

Estadão Conteúdo

Ausente da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, João Pedro recebeu um reconhecimento importante no futebol europeu. O Chelsea anunciou, por meio de suas redes sociais, que o atacante foi escolhido como o melhor jogador da temporada do clube em seu primeiro ano vestindo a camisa dos Blues.

Aos 24 anos, o brasileiro fechou a temporada com números expressivos: foram 54 partidas disputadas, 20 gols marcados e seis assistências distribuídas. O clube inglês destacou o desempenho do brasileiro em uma publicação especial, relembrando feitos como o primeiro hat-trick pelo time, os gols anotados na Premier League, participações na Champions League e sua contribuição ofensiva ao longo da campanha.

O prêmio individual chega poucos dias depois de João Pedro ficar fora da relação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Apesar de ter aparecido em três das cinco convocações feitas pelo treinador até aqui, o atacante não foi incluído entre os nomes escolhidos para o Mundial.

Destaque ofensivo do Chelsea, João Pedro encerrou a temporada com 15 gols apenas na Premier League. Pela seleção brasileira, porém, não conseguiu repetir o mesmo desempenho: em nove jogos entre amistosos e Eliminatórias, passou em branco.

Após a divulgação da lista para a Copa, o atacante se manifestou nas redes sociais sobre a ausência. "Procurei dar o meu melhor a todo o tempo. Infelizmente não foi possível realizar esse sonho de defender meu país em uma Copa do Mundo, mas sigo tranquilo e centrado, como sempre procuro estar. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora, eu desejo boa sorte para todos que estão lá e serei mais um torcedor para eles trazerem o hexa para casa", escreveu.

Para o setor ofensivo, Ancelotti optou por Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan e Vinicius Jr. Entre os atacantes chamados, o camisa 10 do Santos foi o único que ainda não havia aparecido nas listas anteriores do técnico italiano.

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