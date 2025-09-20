Pressionados, Ceará e Bahia mantêm posições e ficam contentes com empate na Arena Castelão Estadão Conteúdo 20.09.25 20h53 Pressionados por maus resultados nas últimas rodadas, Ceará e Bahia empataram por 1 a 1, neste sábado, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se ninguém conseguiu a vitória reabilitadora, pelo menos somou um ponto importante para se manter em boas posições na tabela de classificação. O Ceará completou quatro jogos sem vencer, porém, aparece com 28 pontos, em 11º lugar, por enquanto, em situação confortável em relação à ameaça do rebaixamento. O Bahia, que vinha de derrotas para Cruzeiro (2 a 1) e Mirassol (5 a 1) continua em sexto lugar, agora com 37. Mais bem posicionado na tabela e preocupado em não se distanciar dos primeiros colocados, o Bahia tentou impor seu estilo de jogo, com muita posse de bola, toques curtos e um futebol vertical em busca do gol. Desta forma, criou algumas chances, mas parou em boas defesas do goleiro Bruno Ferreira. O Ceará, em princípio, parecia ter se assustado com o ritmo forte do rival. Demorou um pouco, mas depois acertou a marcação no meio-campo, onde contava com três volantes. Passou a fazer pressão na saída de bola adversária e a despontar em lançamentos para Paulo Baya e Aylon. Em uma destas jogadas, Aylon entrou na área e acabou atropelado pelo precipitado Santiago Arias: pênalti. Na cobrança, Lourenço bateu forte, o goleiro Ronaldo fez a defesa parcial, no entanto, o rebote ficou com o próprio Lourenço. Ele cabeceou de cima para baixo, a bola quicou no chão e entrou aos 47 minutos. O Bahia voltou mudado do intervalo, com a entrada de Kayky no lugar de Michel Araújo. A mudança principal, no entanto, foi o pedido do técnico Rogério Ceni para seu time explorar mais as laterais do campo. O empate saiu aos 10 minutos, quando Sanabria fez o passe para Everton Ribeiro que, mesmo desequilibrado, vislumbrou Willian José do outro lado da área. Após um passe de 'três dedos', o atacante só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes. O Ceará, que tinha voltado animado com a vantagem no placar, sentiu o golpe do gol e passou a errar passes. Mas o Bahia começou a jogador diferente a partir dos 22 minutos, quando Everton Ribeiro, cansado, foi substituído por Rodrigo Nestor. O ritmo de jogo caiu, o Ceará ainda tentou ser mais agressivo e perdeu a melhor chance de gol nos acréscimos. Vina entrou na área sozinho, bateu no alto e Ronaldo desviou a bola antes dela tocar na trave e voltar para o meio do campo. O Ceará vai ter a semana livre para se preparar visando o jogo contra o São Paulo, na capital paulista, no dia 29 (segunda-feira). O Bahia vai pegar o Vasco, em São Januário, já na quarta-feira, em jogo atrasado da 16ª rodada. No domingo (28) recebe o Palmeiras na Fonte Nova, em Salvador (BA). FICHA TÉCNICA CEARÁ 1 X 1 BAHIA CEARÁ - Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho (Lucas Lima), Fernando Sobral (Vinícius Zanocelo) e Lourenço (Vina); Galeano, Paulo Baya (Fernandinho) e Aylon (Pedro Henrique). Técnico: Léo Condé. BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Michel Araújo (Kayky), Willian José (Tiago) e Sanabria (Iago). Técnico: Rogério Ceni. GOLS - Lourenço, aos 47 minutos do primeiro tempo; Willian José, aos 10 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Fernando Sobral, Aylon e Fernandinho (Ceará) e Tiago (Bahia). ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE). 