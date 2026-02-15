Capa Jornal Amazônia
Pressionado, Fernando Diniz assegura permanência no Vasco: 'Nunca pedi demissão'

Diniz e a direção vascaína foram alvos de protestos da torcida após a partida

Estadão Conteúdo
fonte

Fernando Diniz, técnico do Vasco (Matheus Lima / Vasco da Gama)

O Vasco esteve próximo da eliminação no Campeonato Carioca ao enfrentar o Volta Redonda neste sábado em São Januário. O time do técnico Fernando Diniz virou o primeiro tempo perdendo por 1 a 0, conseguiu o empate na segunda etapa e garantiu a classificação nos pênaltis.

Diniz e a direção vascaína foram alvos de protestos da torcida após a partida. Apesar disso, o técnico garantiu sua permanência no clube, que enfrenta na semifinal o vencedor de Fluminense e Bangu.

"Nunca pedi demissão e nunca saí para outro clube. Nunca deixei um time. Se acontecer alguma coisa, vou ser mandado embora. Dificilmente vou pedir demissão", afirmou Diniz após a dificuldade para superar uma equipe que está na Série C do Campeonato Brasileiro.

O técnico afirmou ter confiança em seu trabalho, apesar das dificuldades atuais. "O placar final é soberano. Ninguém discute isso. Eu tenho confiança no trabalho", disse Diniz, que lembrou má fase parecida quando dirigia o Fluminense, em 2023.

"O trabalho, minha vida sempre foi assim", disse. "O Fluminense teve um momento da temporada que ficou dez jogos sem vencer. Igual a aqui, torcida insatisfeita. O time conseguiu Libertadores e Recopa", lembrou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Carioca

Vasco

Fernando Diniz
