Pressionado, Fernando Diniz assegura permanência no Vasco: 'Nunca pedi demissão' Diniz e a direção vascaína foram alvos de protestos da torcida após a partida Estadão Conteúdo 15.02.26 9h02 Fernando Diniz, técnico do Vasco (Matheus Lima / Vasco da Gama) O Vasco esteve próximo da eliminação no Campeonato Carioca ao enfrentar o Volta Redonda neste sábado em São Januário. O time do técnico Fernando Diniz virou o primeiro tempo perdendo por 1 a 0, conseguiu o empate na segunda etapa e garantiu a classificação nos pênaltis. Diniz e a direção vascaína foram alvos de protestos da torcida após a partida. Apesar disso, o técnico garantiu sua permanência no clube, que enfrenta na semifinal o vencedor de Fluminense e Bangu. "Nunca pedi demissão e nunca saí para outro clube. Nunca deixei um time. Se acontecer alguma coisa, vou ser mandado embora. Dificilmente vou pedir demissão", afirmou Diniz após a dificuldade para superar uma equipe que está na Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico afirmou ter confiança em seu trabalho, apesar das dificuldades atuais. "O placar final é soberano. Ninguém discute isso. Eu tenho confiança no trabalho", disse Diniz, que lembrou má fase parecida quando dirigia o Fluminense, em 2023. "O trabalho, minha vida sempre foi assim", disse. "O Fluminense teve um momento da temporada que ficou dez jogos sem vencer. Igual a aqui, torcida insatisfeita. O time conseguiu Libertadores e Recopa", lembrou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Carioca Vasco Fernando Diniz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Como você enxerga o futebol? 13.02.26 15h34 FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 Futebol Parazão volta a ter jogos no feriadão de Carnaval após mais de 10 anos; relembre Neste domingo (15), segundo dia oficial de folia, os seis jogos da última rodada da primeira fase serão disputados simultaneamente, às 15h30. 13.02.26 15h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Santa Rosa e Paysandu decidem permanência na última rodada do Parazão Equipes se enfrentam no Ipixunão precisando da vitória para garantir vaga na próxima fase 15.02.26 7h00 OLIMPÍADAS Isadora Cruz, namorada de Lucas Pinheiro, revela que ensaiou hino nacional com o atleta O esquiador ficou no topo do pódio e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno 15.02.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga e Campeonato Espanhol movimentam o futebol neste domingo 15.02.26 7h00