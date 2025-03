Presidente Lula comemora título estadual do Corinthians: ‘Voltamos a ser campeões’

Considerado um dos maiores corintianos do país, o presidente Lula (PT) comemorou o título de sua equipe do coração, que foi conquistado na noite da última quinta-feira (27), após o Corinthians empatar por 0 a 0 com o Palmeiras na Neo Química Arena. Como o Timão venceu o jogo de ida da final por 1 a 0, o empate foi suficiente para assegurar o campeonato após seis anos de espera.

"Vai Corinthians! Finalmente posso dizer para a torcida: 'é nóis'. 'É nóis' que somos campeões paulistas agora. Felicidade para o Corinthians e para os corintianos de todo o Brasil. Depois de muito sofrimento, finalmente voltamos a ser campeões", celebrou o presidente.

VEJA MAIS

Com o título do Paulistão de 2025, o Corinthians se consolida como o maior campeão da história da competição, com 31 conquistas.