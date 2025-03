Flávio Dino e Alexandre de Moraes assistem ao título do Corinthians juntos em SP

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Flávio Dino acompanharam na noite desta quinta-feira, 27, o empate entre Corinthians e Palmeiras que garantiu ao alvinegro a conquista do Campeonato Paulista de 2025.

Os ministros do STF acompanharam a partida de um dos camarotes da Neo Química Arena. A presença dos magistrados foi registrada por um vídeo publicado no perfil no Instagram do produtor de funk Rodrigo Oliveira, conhecido como "Rodrigo GR6".

Nas imagens, os dois aparecem sorrindo, e Moraes faz um sinal estalando os dedos.

Nesta semana, na terça-feira, 25, e na quarta-feira, 26, os dois participaram do julgamento na Primeira Turma do STF que aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete por tentativa de golpe de Estado.

Moraes é corintiano e Dino, botafoguense. Em setembro de 2024, durante o julgamento de um recurso apresentado pelo Corinthians ao STF, Moraes e Dino fizeram piada sobre a situação financeira do clube. O time do Parque São Jorge questionou a Corte sobre a aplicação de uma dívida por contribuição previdenciária.

Ao apresentar a ação em debate, Moraes chamou o recorrente de "glorioso Corinthians". Ao fim da sessão, Dino dirigiu-se a Moraes, em tom de brincadeira: "Gostaria de deixar registrado que sou contra o Corinthians vender o Memphis para pagar essa dívida, só para tranquilizar o coração de Vossa Excelência".

Moraes foi um dos doadores da "vaquinha" organizada por torcedores do Corinthians que pretende quitar a dívida do clube relativa à construção do estádio em Itaquera. O valor doado pelo ministro não foi informado pela assessoria do STF.

Campeão

O Corinthians venceu o Paulistão de 2025 ao segurar um empate em 0 a 0 contra o Palmeiras. O alvinegro havia ganhado a primeira partida da final por 1 a 0. O jogo contou com atuação destacada do goleiro Hugo Souza, que defendeu um pênalti cobrado por Raphael Veiga aos 28 minutos do segundo tempo.