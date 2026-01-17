Presidente interino do São Paulo vai ao CT e se reúne com o elenco na véspera do Majestoso Estadão Conteúdo 17.01.26 16h07 O técnico Hernán Crespo tem feito o que está ao seu alcance para blindar o elenco do São Paulo da crise política que culminou no afastamento do presidente Julio Casares, na noite desta sexta-feira, após votação no Conselho Deliberativo do clube, e manter os atletas concentrados nos compromissos em campo. Na manhã deste sábado, o vice-presidente Harry Massis Júnior, que assumiu interinamente o comando do clube do Morumbis, marcou presença no CT da Barra Funda para se reunir com a comissão técnica e com os jogadores antes do treino que encerrou a preparação para o clássico com o Corinthians, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. O empresário se reuniu no auditório do centro de treinamentos para uma conversa com atletas e membros da comissão técnica. O objetivo do dirigente foi passar confiança à equipe e dar tranquilidade para o trabalho diário da delegação na Barra Funda. Após assumir a presidência interina do São Paulo, na sexta-feira, Harry Massis admitiu que estava distante dos assuntos do clube e que se colocaria a par da situação a partir deste sábado. Em pronunciamento, defendeu a união do clube, que também está no foco de investigações policiais. Tanto após a derrota para o Mirassol quanto depois da vitória sobre o São Bernardo, Crespo destacou a importância de manter o grupo longe da confusão política que o clube atravessa. "Temos de ficar fora dessas coisas políticas, mas condiciona. Todo mundo precisa que o São Paulo seja claro para poder construir um São Paulo ainda maior. Como falei outro dia, o São Paulo é maior que todos nós juntos. Estamos focados aqui para controlar o que podemos controlar", comentou o treinador na quinta-feira. Em busca da segunda vitória no Campeonato Paulista, o São Paulo visita o Corinthians neste domingo, na Neo Química Arena, às 16h, pela terceira rodada da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista São Paulo FC Corinthians Harry Massis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 17.01.26 7h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pela Copinha Botafogo e IAC jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.01.26 15h56 PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Volta para casa Atletas do Águia chegam a Marabá e têm recepção calorosa de familiares e amigos Vídeos mostram a chegada da Delegação e motivam onda de solidariedade, após a perda do preparador físico em acidente na estrada 17.01.26 14h14