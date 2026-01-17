Presidente interino do São Paulo vai ao CT e se reúne com o elenco na véspera do Majestoso

O técnico Hernán Crespo tem feito o que está ao seu alcance para blindar o elenco do São Paulo da crise política que culminou no afastamento do presidente Julio Casares, na noite desta sexta-feira, após votação no Conselho Deliberativo do clube, e manter os atletas concentrados nos compromissos em campo.

Na manhã deste sábado, o vice-presidente Harry Massis Júnior, que assumiu interinamente o comando do clube do Morumbis, marcou presença no CT da Barra Funda para se reunir com a comissão técnica e com os jogadores antes do treino que encerrou a preparação para o clássico com o Corinthians, neste domingo, pelo Campeonato Paulista.

O empresário se reuniu no auditório do centro de treinamentos para uma conversa com atletas e membros da comissão técnica. O objetivo do dirigente foi passar confiança à equipe e dar tranquilidade para o trabalho diário da delegação na Barra Funda.

Após assumir a presidência interina do São Paulo, na sexta-feira, Harry Massis admitiu que estava distante dos assuntos do clube e que se colocaria a par da situação a partir deste sábado. Em pronunciamento, defendeu a união do clube, que também está no foco de investigações policiais.

Tanto após a derrota para o Mirassol quanto depois da vitória sobre o São Bernardo, Crespo destacou a importância de manter o grupo longe da confusão política que o clube atravessa. "Temos de ficar fora dessas coisas políticas, mas condiciona. Todo mundo precisa que o São Paulo seja claro para poder construir um São Paulo ainda maior. Como falei outro dia, o São Paulo é maior que todos nós juntos. Estamos focados aqui para controlar o que podemos controlar", comentou o treinador na quinta-feira.

Em busca da segunda vitória no Campeonato Paulista, o São Paulo visita o Corinthians neste domingo, na Neo Química Arena, às 16h, pela terceira rodada da competição.