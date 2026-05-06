Presidente do PSG 'invade' entrevista e elogia Luis Enrique: 'Fez uma revolução no futebol'

Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, investiu pesado no clube no passado, contratando Messi e Neymar para jogar ao lado de Mbappé e não conseguiu conquistar a Champions League. Atual campeão, a equipe está na final mais uma vez e o dirigente mostrou-se encantado com o trabalho de Luis Enrique.

Al-Khelaifi 'invadiu' a coletiva do comandante espanhol nesta quarta-feira, após o 1 a 1 diante do Bayern de Munique, na Alemanha, que garantiu presença na decisão diante do Arsenal, dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria, para elogiar e agigantar o trabalho do treinador.

"Luis Enrique fez uma revolução no futebol, não apenas no PSG, mas na história do futebol com o que ele fez e está fazendo com suas ideias e no que ele acredita", elogiou o dirigente. "Ele realmente é o melhor treinador do mundo. Contratá-lo como treinador é uma das melhores, senão a melhor decisão que já tomei nos últimos 15 anos do clube", exaltou.

O PSG conquistou a primeira Champions na temporada passada, com sonoros 5 a 0 na decisão diante da Inter de Milão, e novamente chega como favorito, apesar da invencibilidade do Arsenal. A depender do entusiasmo de Al-Khelaifi com Luis Enrique, o PSG já pode preparar a festa.

"Treinador fantástico, o melhor do mundo. Mas também como pessoa, ele é incrível", afirmou. "Como ele gerencia o dia a dia no clube, os jogadores, a mídia, tudo, é incrível. Estou muito orgulhoso de tê-lo no clube."