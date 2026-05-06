Presidente do PSG 'invade' entrevista e elogia Luis Enrique: 'Fez uma revolução no futebol' Al-Khelaifi 'invadiu' a coletiva do comandante espanhol nesta quarta-feira, após o 1 a 1 diante do Bayern de Munique Estadão Conteúdo 06.05.26 19h46 Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG e empresário catari (Divulgação/PSG) Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, investiu pesado no clube no passado, contratando Messi e Neymar para jogar ao lado de Mbappé e não conseguiu conquistar a Champions League. Atual campeão, a equipe está na final mais uma vez e o dirigente mostrou-se encantado com o trabalho de Luis Enrique. Al-Khelaifi 'invadiu' a coletiva do comandante espanhol nesta quarta-feira, após o 1 a 1 diante do Bayern de Munique, na Alemanha, que garantiu presença na decisão diante do Arsenal, dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria, para elogiar e agigantar o trabalho do treinador. "Luis Enrique fez uma revolução no futebol, não apenas no PSG, mas na história do futebol com o que ele fez e está fazendo com suas ideias e no que ele acredita", elogiou o dirigente. "Ele realmente é o melhor treinador do mundo. Contratá-lo como treinador é uma das melhores, senão a melhor decisão que já tomei nos últimos 15 anos do clube", exaltou. O PSG conquistou a primeira Champions na temporada passada, com sonoros 5 a 0 na decisão diante da Inter de Milão, e novamente chega como favorito, apesar da invencibilidade do Arsenal. A depender do entusiasmo de Al-Khelaifi com Luis Enrique, o PSG já pode preparar a festa. "Treinador fantástico, o melhor do mundo. Mas também como pessoa, ele é incrível", afirmou. "Como ele gerencia o dia a dia no clube, os jogadores, a mídia, tudo, é incrível. Estou muito orgulhoso de tê-lo no clube." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Paris Saint-Germainh Luis Enrique Nasser Al-Khelaifi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 Futebol Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde. 06.05.26 20h57 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48