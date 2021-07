Presidente do COI comete gafe em Tóquio e chama anfitriões dos Jogos de chineses

Thomas Bach finalmente apareceu em público em Tóquio após 10 dias no Japão para a realização dos Jogos Olímpicos. E o primeiro ato do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) foi logo comentando uma gafe. Ele se referiu aos anfitriões chamando-os de "chineses."

Bach fazia um discurso estimulante na sede dos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando cometeu o erro, rapidamente corrigido. "Vocês conseguiram fazer de Tóquio a cidade mais bem preparada de todos os tempos para os Jogos Olímpicos. Isso é ainda mais notável sob as circunstâncias difíceis que todos nós temos que enfrentar", começou, antes do deslize.

"Nosso objetivo comum são jogos seguros e protegidos para todos; para os atletas, todas as delegações, e mais importante também para o povo chinês. Povo japonês", disse Bach, percebendo e corrigindo rapidamente seu erro.

Rapidamente a gafe se espalhou pelo país. O discurso, em inglês, terminou com uma saudação em japonês para minimizar a grave falha. "Gambari mashou", afirmou, que se traduz como "Vamos fazer o nosso melhor."

A abertura da Olimpíada acontece daqui 10 dias. E o dirigente estará na cerimônia. Apesar da presença das autoridades, organizadores e o COI decidiram na semana passada banir os fãs de quase todas as disputas em medida de combate à covid-19. O estado de emergência entrou em vigor na segunda-feira e vai até 22 de agosto.

Os organizadores dos Jogos foram criticados por levarem adiante a competição durante a pandemia. Serão aproximadamente 11 mil atletas entrando no país, além de técnicos e comissão, funcionários, juízes e jornalistas.