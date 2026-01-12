Presidente do Barça critica Mbappé após clássico: 'É preciso ser generoso e respeitoso' Estadão Conteúdo 12.01.26 14h27 O presidente do Barcelona, Joan Laporta, não gostou da atitude de Mbappé, do Real Madrid, após a decisão da Supercopa da Espanha. No domingo, 11, o time catalão venceu por 3 a 2 e conquistou o título da competição. Depois do vice-campeonato, Mbappé fez um gesto para os companheiros de elenco do Real Madrid deixarem o campo após receberem as medalhas, em meio à premiação do campeão Barcelona. "Estou surpreso com o que ele fez. Na vitória e na derrota, é preciso ser generoso e respeitoso. Isso é esporte, e é preciso se comportar normalmente. Acho que, na nossa vitória, fomos generosos e respeitosos com o time adversário. Por isso não consigo entender", disse Joan Laporta, em entrevista à rádio RAC-1. "Havia uma diferença de atitude desde a partida do campeonato, e os jogadores estavam um pouco exaltados. É compreensível. Para ser honesto, não vi a explosão de Mbappé em campo, mas imagino que tenha sido um momento muito difícil. Eles devem ter ficado realmente chateados, e por isso reagiram dessa forma", completou. Mbappé recentemente se recuperou de uma lesão no joelho. Na final contra o Barcelona, ele atuou apenas 14 minutos pelo Real Madrid, depois de substituir Gonzalo García. A atitude de Mbappé após a derrota do Real repercutiu na imprensa internacional. O jornal português A Bola escreveu a seguinte manchete sobre o tema: "Mau perdedor?". O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira, 14, quando enfrenta a equipe do Albacete, pelas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona presidente Mbappé COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo' Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais 12.01.26 12h09 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 Futebol Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá 12.01.26 11h47 410 de BELÉM Tuna Luso parabeniza Belém e destaca tradição e resistência do clube na cidade Equipe foi fundada na capital paraense há 123 anos, sendo a mais antiga em atividade da cidade 12.01.26 11h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 12.01.26 7h00 Futebol Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense. 12.01.26 8h00 Futebol Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá 12.01.26 11h47