O Liberal chevron right Esportes chevron right

Presidente do Barça critica Mbappé após clássico: 'É preciso ser generoso e respeitoso'

Estadão Conteúdo

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, não gostou da atitude de Mbappé, do Real Madrid, após a decisão da Supercopa da Espanha. No domingo, 11, o time catalão venceu por 3 a 2 e conquistou o título da competição.

Depois do vice-campeonato, Mbappé fez um gesto para os companheiros de elenco do Real Madrid deixarem o campo após receberem as medalhas, em meio à premiação do campeão Barcelona.

"Estou surpreso com o que ele fez. Na vitória e na derrota, é preciso ser generoso e respeitoso. Isso é esporte, e é preciso se comportar normalmente. Acho que, na nossa vitória, fomos generosos e respeitosos com o time adversário. Por isso não consigo entender", disse Joan Laporta, em entrevista à rádio RAC-1.

"Havia uma diferença de atitude desde a partida do campeonato, e os jogadores estavam um pouco exaltados. É compreensível. Para ser honesto, não vi a explosão de Mbappé em campo, mas imagino que tenha sido um momento muito difícil. Eles devem ter ficado realmente chateados, e por isso reagiram dessa forma", completou.

Mbappé recentemente se recuperou de uma lesão no joelho. Na final contra o Barcelona, ele atuou apenas 14 minutos pelo Real Madrid, depois de substituir Gonzalo García.

A atitude de Mbappé após a derrota do Real repercutiu na imprensa internacional. O jornal português A Bola escreveu a seguinte manchete sobre o tema: "Mau perdedor?".

O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira, 14, quando enfrenta a equipe do Albacete, pelas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha.

futebol

Barcelona

presidente

Mbappé
