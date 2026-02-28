Presidente de Federação do Irã coloca em dúvida participação na Copa após ataques dos EUA O Irã está oficialmente classificado para a Copa 2026 Estadão Conteúdo 28.02.26 18h07 Irã já soma 17 pontos a mais que a Coreia do Norte nas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo (Mohsen Davoudi/ Federação de Futebol da República Islâmica do Irã) O conflito geopolítico que se instalou neste sábado (28) entre Irã, Israel e Estados Unidos chegou ao futebol. Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, falou em tom de incerteza sobre a possibilidade da sua seleção participar da Copa do Mundo de 2026, que além do país norte-americano também será realizada no Canadá e no México. Taj discursou em Teerã para a televisão estatal sobre sua versão sobre os bombardeios que ocorreram na manhã deste sábado. Segundo o dirigente, é "improvável" que o Irã, classificado para o Mundial, respeite com seus compromissos no evento da Fifa, colocando uma interrogação na entidade que organiza o futebol mundial. "Com o que aconteceu hoje e com o ataque dos Estados Unidos, é improvável que possamos olhar para a Copa do Mundo com esperança, mas são os dirigentes do esporte que devem decidir sobre isso", disse o presidente. Se em relação à Copa existe uma incógnita, o mesmo não pode ser dito do campeonato nacional iraniano. Taj confirmou a interrupção da elite do esporte no segundo maior país do Oriente Médio. Jogadores já estão em processo de deixar a nação rumo aos seus lares, como é o caso do espanhol Antonio Adán, ex-Real Madrid. O Irã está oficialmente classificado para a Copa 2026. A seleção divide o Grupo G com Bélgica, Egito e Nova Zelândia. O primeiro compromisso no Mundial seria diante da equipe neozelandesa em 15 de junho, em Los Angeles. Depois, enfrentaria o time belga no dia 21, no mesmo local, e por fim a partida contra o elenco egípcio, dia 26, em Seattle. Levando em consideração os cruzamentos do novo formato do evento de seleções da Fifa, haveria inclusive chances de um enfrentamento entre Irã e Estados Unidos na primeira rodada de eliminatórias, em caso de ambos ficarem em segundo lugar de seus respectivos grupos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Irã Estados Unidos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42