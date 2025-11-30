Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Presidente da Fifa parabeniza Flamengo pelo título e já cita o Mundial de Clubes de 2029

O mandatário da entidade, pelas redes sociais, destacou a participação do Flamengo na Copa Intercontinental desse ano e no Mundial de Clubes de 2029

Estadão Conteúdo
fonte

O Flamengo conquistou a Copa Libertadores 2025 (Instagra @flamengo)

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, parabenizou o Flamengo pela conquista do tetracampeonato da Copa Libertadores da América. No sábado, o time carioca venceu o Palmeiras por 1 a 0, em Lima, no Peru.

O mandatário da entidade, pelas redes sociais, destacou a participação do Flamengo na Copa Intercontinental desse ano e no Mundial de Clubes de 2029.

"Parabéns ao Flamengo pela vitória na Conmebol Libertadores de 2025 e por se classificar para o Mundial de Clubes da Fifa 2029. Bem-vindos de volta à competição mundial de clubes da Fifa e boa sorte no mês que vem no Dérbi das Américas na Copa Intercontinental no Catar", escreveu Infantino.

Neste fim de 2025, o Flamengo jogará a Copa Intercontinental, o torneio que substitui desde o ano passado o antigo formato anual do Mundial de Clubes. O time carioca terá pela frente o Cruz Azul, do México, campeão da Copa dos Campeões da Concacaf, no dia 10 de dezembro, no chamado Dérbi das Américas.

Em 2029, o Flamengo irá disputar o Supermundial de Clubes. A primeira edição da competição foi realizada esse ano, nos Estados Unidos. A equipe carioca foi eliminada nas oitavas de final, após perder para o Bayern de Munique por 4 a 2.

Além do título da Copa Libertadores, o Flamengo poderá conquistar na próxima quarta-feira o troféu do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra recebe o Ceará, no Maracanã, e só precisa vencer ou torcer por um tropeço do Palmeiras contra o Atlético-MG.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa Libertadores

Flamengo

Gianni Infantino
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Banpará Baenão passa por revitalização do gramado para próxima temporada

Trabalhos incluem descompactação, aeração e adubação; objetivo é deixar o campo pronto para as competições de 2026

01.12.25 17h20

série a

Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026

Presidente azulino comenta investimento, CT, permanência de peças importantes e possíveis reforços para a Série A

01.12.25 16h51

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

Mais esportes

Paysandu encara a Assembleia Paraense pelo Campeonato Paraense de Basquete

Equipe bicolor vai em busca do 39º título estadual

01.12.25 11h53

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

FUTEBOL

Após acesso com o Remo, atacante deve acertar com time da Série B, diz jornalista

Jogador defendeu o Leão Azul na temporada e ajudou na conquista do Parazão e na vaga na Série A

30.11.25 18h32

EXCLUSIVO

Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores

Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube

29.11.25 22h47

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira

01.12.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda