Presidente da Fifa parabeniza Flamengo pelo título e já cita o Mundial de Clubes de 2029 O mandatário da entidade, pelas redes sociais, destacou a participação do Flamengo na Copa Intercontinental desse ano e no Mundial de Clubes de 2029 Estadão Conteúdo 30.11.25 11h47 O Flamengo conquistou a Copa Libertadores 2025 (Instagra @flamengo) O presidente da Fifa, Gianni Infantino, parabenizou o Flamengo pela conquista do tetracampeonato da Copa Libertadores da América. No sábado, o time carioca venceu o Palmeiras por 1 a 0, em Lima, no Peru. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O mandatário da entidade, pelas redes sociais, destacou a participação do Flamengo na Copa Intercontinental desse ano e no Mundial de Clubes de 2029. "Parabéns ao Flamengo pela vitória na Conmebol Libertadores de 2025 e por se classificar para o Mundial de Clubes da Fifa 2029. Bem-vindos de volta à competição mundial de clubes da Fifa e boa sorte no mês que vem no Dérbi das Américas na Copa Intercontinental no Catar", escreveu Infantino. Neste fim de 2025, o Flamengo jogará a Copa Intercontinental, o torneio que substitui desde o ano passado o antigo formato anual do Mundial de Clubes. O time carioca terá pela frente o Cruz Azul, do México, campeão da Copa dos Campeões da Concacaf, no dia 10 de dezembro, no chamado Dérbi das Américas. Em 2029, o Flamengo irá disputar o Supermundial de Clubes. A primeira edição da competição foi realizada esse ano, nos Estados Unidos. A equipe carioca foi eliminada nas oitavas de final, após perder para o Bayern de Munique por 4 a 2. Além do título da Copa Libertadores, o Flamengo poderá conquistar na próxima quarta-feira o troféu do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra recebe o Ceará, no Maracanã, e só precisa vencer ou torcer por um tropeço do Palmeiras contra o Atlético-MG.